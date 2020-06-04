Николая Платошкина отправили под домашний арест

МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Басманный суд Москвы на два месяца отправил под домашний арест коммуниста Николая Платошкина по делу о склонении к массовым беспорядкам, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ирина Морозова.
"Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал Платошкину меру пресечения в виде домашнего ареста на 2 месяца, до 2 августа", - сказала собеседница агентства.
Ранее СК РФ возбудил уголовное дело против Платошкина о склонении к массовым беспорядкам и распространении фейка.
Платошкин в сентябре 2019 года от КПРФ принимал участие на дополнительных выборах депутатов Госдумы по Комсомольскому одномандатному избирательному округу №70 в Хабаровском крае. По итогам победу одержал представитель ЛДПР Иван Пиляев, Платошкин стал вторым. Коммунист называет себя лидером движения "За новый социализм".