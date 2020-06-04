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2020-06-05T00:09
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Николая Платошкина отправили под домашний арест
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РИА Новости

Николая Платошкина отправили под домашний арест

21:13 04.06.2020 (обновлено: 00:09 05.06.2020)
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкНиколай Платошкин
Николай Платошкин
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Басманный суд Москвы на два месяца отправил под домашний арест коммуниста Николая Платошкина по делу о склонении к массовым беспорядкам, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ирина Морозова.
"Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал Платошкину меру пресечения в виде домашнего ареста на 2 месяца, до 2 августа", - сказала собеседница агентства.
Ранее СК РФ возбудил уголовное дело против Платошкина о склонении к массовым беспорядкам и распространении фейка.
Платошкин в сентябре 2019 года от КПРФ принимал участие на дополнительных выборах депутатов Госдумы по Комсомольскому одномандатному избирательному округу №70 в Хабаровском крае. По итогам победу одержал представитель ЛДПР Иван Пиляев, Платошкин стал вторым. Коммунист называет себя лидером движения "За новый социализм".
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Николай ПлатошкинСледственный комитет России (СК РФ)Госдума РФМоскваХабаровский крайПроисшествия
Популярные комментарии
Давно пора его прикрыть.
4 июня, 21:51
ННиколай
4211018105
Выпустили-то Степку Разина. Мозги промыли слегка коммуняке неисправимому, герою нашему оппозиционеру
4 июня, 21:18
Meyerol Meyerol
143102096
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