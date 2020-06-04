Меркель поделилась планами на отпуск

БЕРЛИН, 4 июн - РИА Новости. Канцлер ФРГ Ангела Меркель намерена провести летний отпуск в 2020 году в Германии, об этом она заявила в интервью на телеканале ZDF.
"В Германии", - ответила она на соответствующий вопрос журналиста.
Меркель добавила, что самым серьезным личным вызовом в ходе пандемии коронавируса для нее стали ограничения по самоизоляции.
"Сказать людям, что у них не будет богослужения на Пасху, что они не могут ходить в театры, артисты не могут больше выступать, границы будут закрыты, не будет больше туристических поездок - это было самое сложное", - сказала она.