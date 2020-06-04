Меркель прокомментировала протесты в США

БЕРЛИН, 4 июн - РИА Новости. Канцлер ФРГ Ангела Меркель, заявила в эфире телеканала ZDF, что убийство Джорджа Флойда в США ужасно.
"Во-первых, убийство Джорджа Флойда ужасно, расизм ужасен, и общество в США очень поляризовано. Я считаю, от политиков ожидают, что они попытаются всех объединить и примирить", - сказала она, комментируя по просьбе журналистов ситуацию в Соединенных Штатах.
Меркель выразила надежду, что люди в США придут к консенсусу.
С конца мая во многих крупных городах США проходят протесты и беспорядки в связи с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда при задержании полицией. Один из полицейских, который на протяжении нескольких минут наваливался коленом на шею Флойда, обвинен в убийстве, трое других — в пособничестве убийству.