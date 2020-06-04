Меркель прокомментировала протесты в США

"Во-первых, убийство Джорджа Флойда ужасно, расизм ужасен, и общество в США очень поляризовано. Я считаю, от политиков ожидают, что они попытаются всех объединить и примирить", - сказала она, комментируя по просьбе журналистов ситуацию в Соединенных Штатах.

Меркель выразила надежду, что люди в США придут к консенсусу.