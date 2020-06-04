Лукашевич прокомментировал нападение полиции на собкора РИА Новости в США

ВЕНА, 4 июн - РИА Новости. Постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич назвал проявлением необоснованной жестокости целенаправленное распыление полицией Миннеаполиса перечного спрея в лицо корреспонденту РИА Новости Михаилу Тургиеву.
"МИД России уже давал оценку действиям полиции, которая использовала резиновые пули и слезоточивый газ против сотрудников СМИ. Повторим, что рассматриваем как проявление необоснованной жестокости целенаправленное распыление полицейскими Миннеаполиса перечного спрея в лицо корреспонденту РИА Новости Михаилу Тургиеву, несмотря на чёткую идентификацию его в качестве журналиста", - заявил Лукашевич на онлайн-заседании постсовета ОБСЕ.
В воскресенье, 31 мая, корреспондент РИА Новости Михаил Тургиев, освещавший протесты в Миннеаполисе, подвергся нападению полиции - ему брызнули в лицо перечным спреем, после того как он предъявил журналистское удостоверение и представился как работник прессы. Аналогичным образом полицейские обошлись с находившейся рядом группой американского телеканала VICE.
В понедельник, 1 июня, продюсер Sputnik Николь Руссел пострадала в ходе освещения протестов у Белого дома. Несмотря на то, что журналист несколько раз повторила, что она представитель прессы, и показала висевшую у нее на шее пресс-карту, полицейские в Вашингтоне выстрелили в нее резиновыми пулями.
По городам США прокатилась волна протестов и беспорядков после гибели в Миннеаполисе от рук полиции афроамериканца Джорджа Флойда. В интернете появились видео, на которых полицейские надели на Флойда наручники, повалили его и навалились на него втроем, причем один из них наступил ему коленом на шею. Флойд на видео несколько раз говорит, что не может дышать, потом затихает. Он умер в реанимации. После начала беспорядков уволили четырех полицейских, а одного из них обвинили в убийстве.