Лукашевич прокомментировал нападение полиции на собкора РИА Новости в США

"МИД России уже давал оценку действиям полиции, которая использовала резиновые пули и слезоточивый газ против сотрудников СМИ. Повторим, что рассматриваем как проявление необоснованной жестокости целенаправленное распыление полицейскими Миннеаполиса перечного спрея в лицо корреспонденту РИА Новости Михаилу Тургиеву, несмотря на чёткую идентификацию его в качестве журналиста", - заявил Лукашевич на онлайн-заседании постсовета ОБСЕ.