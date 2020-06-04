Лукашевич обеспокоен применением силы против журналистов полицией в США

ВЕНА, 4 июн - РИА Новости. Москва обеспокоена тем, что правоохранители США неоправданно применяют силу против мирно протестующих и журналистов, заявил в четверг постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич.
"Мы всегда делали акцент на том, что любые акции протеста должны носить мирный характер, всегда жестко осуждали насилие со стороны участников таких акций. Вместе с тем в данном случае с тревогой отмечаем, что наряду с грабителями и хулиганами американские правоохранители с подачи властей разгоняют и мирные демонстрации, неоправданно применяя при этом силу как против протестующих, так и журналистов, делающих репортажи с места событий", - заявил Лукашевич на онлайн-заседании постсовета ОБСЕ.
По состоянию на 1 июня, местные правозащитные организации с 28 мая зафиксировали порядка 100 (а по некоторым данным – не меньше 200) нападений на репортеров в десятках городов страны, отметил российский дипломат.
"Напоминаем властям США об их международных обязательствах по обеспечению безопасности и беспрепятственной деятельности журналистов, а также свободы выражения мнения и равного доступа к информации для всех. На это же указал и представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир, который 1 июня выразил серьезную обеспокоенность "волной насилия" в этой стране против представителей прессы", - подчеркнул постпред.