Лукашевич обеспокоен применением силы против журналистов полицией в США

"Мы всегда делали акцент на том, что любые акции протеста должны носить мирный характер, всегда жестко осуждали насилие со стороны участников таких акций. Вместе с тем в данном случае с тревогой отмечаем, что наряду с грабителями и хулиганами американские правоохранители с подачи властей разгоняют и мирные демонстрации, неоправданно применяя при этом силу как против протестующих, так и журналистов, делающих репортажи с места событий", - заявил Лукашевич на онлайн-заседании постсовета ОБСЕ.