В Лос-Анджелесе отменили комендантский час

ВАШИНГТОН, 4 июн - РИА Новости. Мэр Лос-Анджелеса Эрик Гарсетти сообщил, что снимает комендантский час, введенный на фоне беспорядков.
"Я снял комендантский час в Лос-Анджелесе. Мы по-прежнему твердо намерены защищать права жителей Лос-Анджелеса на то, чтобы их голос был услышан, и обеспечивать безопасность нашего города", - заявил мэр в Twitter.
В ходе беспорядков и грабежей в Лос-Анджелесе было задержано более 2,7 тысячи человек — это наибольшее число задержанных среди всех американских городов.
С конца мая во многих крупных городах США проходят протесты и беспорядки в связи с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда при задержании полицией. Один из полицейских, который на протяжении нескольких минут наваливался коленом на шею Флойда, обвинен в убийстве, трое других — в пособничестве убийству.
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