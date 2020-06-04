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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-06-04T20:45
https://ria.ru/20200604/1572489379.html
Число случаев COVID-19 в Турции возросло за сутки почти на тысячу
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/03/14/1568899698_0:73:3014:1768_1036x0_80_0_0_9939d57092f5499fdadb2339f4afb2ee.jpg
РИА Новости

Число случаев COVID-19 в Турции возросло за сутки почти на тысячу

20:45 04.06.2020
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© Sputnik / Бурджу Окутан / Перейти в фотобанкСотрудники санитарных служб проводят обработку улиц в Стамбуле
Сотрудники санитарных служб проводят обработку улиц в Стамбуле
© Sputnik / Бурджу Окутан
Перейти в фотобанк
АНКАРА, 4 июн - РИА Новости. Число выявленных случаев коронавируса в Турции возросло за сутки на 988, скончался 21 человек, сообщил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.
"Сегодня выявлены 988 новых случаев, всего заразившихся - 167 410. Мы потеряли сегодня 21 пациента, всего умерших - 4630. Вылечились сегодня 926 пациентов, всего – 131 778", - написал Коджа в Twitter.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 6,2 миллиона случаев заражения, почти 380 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоВОЗТурцияВ мире
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