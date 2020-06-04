Армия Хафтара передислоцировала силы за пределами Триполи

КАИР, 3 июн – РИА Новости. Ливийская национальная армия (ЛНА) Ливийская национальная армия (ЛНА) Халифы Хафтара передислоцировала свои силы за пределы Триполи с целью успеха возобновления переговоров военного комитета (5+5), говорится в заявлении ЛНА.

Силы Правительства национального согласия Ливии объявили в четверг о возвращении контроля над административными границами Триполи. Ранее в среду сообщалось, что силы ПНС выбили части ЛНА из международного аэропорта Триполи и ряда других районов к югу от столицы страны.

В заявлении ЛНА говорится, что передислокация частей армии была произведена "основываясь на согласии главного командования на возобновление участия в переговорах военного комитета (5+5) по прекращению огня".

"Главное командование объявляет о передислокации своих сил за пределы Триполи с условием того, что другая сторона будет придерживаться режима прекращения огня", -сообщается в заявлении командования ЛНА.

В заявлении также указывается, что "в случае если отряды ПНС нарушат перемирие, ЛНА возобновит боевые действия и выйдет из переговоров".

Миссия ООН в Ливии (UNSMIL) заявила во вторник, что противоборствующие ливийские стороны согласились возобновить переговоры военного комитета (5+5) по перемирию в соответствии с проектом соглашения, представленного ООН во время переговоров 23 февраля.