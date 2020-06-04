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2020-06-04T21:00
https://ria.ru/20200604/1572489351.html
Армия Хафтара передислоцировала силы за пределами Триполи
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РИА Новости

Армия Хафтара передислоцировала силы за пределами Триполи

20:44 04.06.2020 (обновлено: 21:00 04.06.2020)
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© AP Photo / Mohammed El-SheikhyКомандующий национальной армией Ливии Халифа Хафтар
Командующий национальной армией Ливии Халифа Хафтар
© AP Photo / Mohammed El-Sheikhy
КАИР, 3 июн – РИА Новости. Ливийская национальная армия (ЛНА) Халифы Хафтара передислоцировала свои силы за пределы Триполи с целью успеха возобновления переговоров военного комитета (5+5), говорится в заявлении ЛНА.
Силы Правительства национального согласия Ливии объявили в четверг о возвращении контроля над административными границами Триполи. Ранее в среду сообщалось, что силы ПНС выбили части ЛНА из международного аэропорта Триполи и ряда других районов к югу от столицы страны.
В заявлении ЛНА говорится, что передислокация частей армии была произведена "основываясь на согласии главного командования на возобновление участия в переговорах военного комитета (5+5) по прекращению огня".
"Главное командование объявляет о передислокации своих сил за пределы Триполи с условием того, что другая сторона будет придерживаться режима прекращения огня", -сообщается в заявлении командования ЛНА.
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В заявлении также указывается, что "в случае если отряды ПНС нарушат перемирие, ЛНА возобновит боевые действия и выйдет из переговоров".
Миссия ООН в Ливии (UNSMIL) заявила во вторник, что противоборствующие ливийские стороны согласились возобновить переговоры военного комитета (5+5) по перемирию в соответствии с проектом соглашения, представленного ООН во время переговоров 23 февраля.
После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия во главе с Файезом Сарраджем. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией во главе с маршалом Халифой Хафтаром, который с апреля 2019 года не прекращает попыток захватить Триполи.
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Правительство национального согласия Ливии (ПНС)Файез ас-СарраджХалифа ХафтарЕвросоюзМуаммар КаддафиООНТриполиЛивияВ мире
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