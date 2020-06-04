Меркель оценила сроки создания новой вакцины от COVID-19

Когда ждать масштабную вакцинацию от коронавируса? Мнение ученого Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что жители столицы должны будут носить маски до начала массовой вакцинации от коронавируса, то есть минимум до середины осени. Молекулярный биолог Станислав Полозов привел радио Sputnik свое мнение о сроках старта вакцинации москвичей.