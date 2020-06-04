Меркель оценила сроки создания новой вакцины от COVID-19

БЕРЛИН, 4 июн - РИА Новости. Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила в эфире телеканала ZDF, что вакцина от COVID-19 будет создана в течение 12-18 месяцев.
"По возможности быстро, но все эксперты говорят нам о том, что от года до 18 месяцев сделать будет ничего нельзя", - сказала канцлер.
Вчера, 19:26Сказано в эфиреКогда ждать масштабную вакцинацию от коронавируса? Мнение ученогоМэр Москвы Сергей Собянин заявил, что жители столицы должны будут носить маски до начала массовой вакцинации от коронавируса, то есть минимум до середины осени. Молекулярный биолог Станислав Полозов привел радио Sputnik свое мнение о сроках старта вакцинации москвичей.
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