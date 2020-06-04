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Распространение нового коронавируса
2020-06-04T21:04
https://ria.ru/20200604/1572489276.html
Меркель оценила сроки создания новой вакцины от COVID-19
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/03/0d/1568563501_0:168:3072:1896_1036x0_80_0_0_93d702313c02e125eeb1fcba007c24db.jpg
РИА Новости

Меркель оценила сроки создания новой вакцины от COVID-19

20:41 04.06.2020 (обновлено: 21:04 04.06.2020)
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© AP Photo / Markus SchreiberКанцлер Германии Ангела Меркель
Канцлер Германии Ангела Меркель
© AP Photo / Markus Schreiber
БЕРЛИН, 4 июн - РИА Новости. Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила в эфире телеканала ZDF, что вакцина от COVID-19 будет создана в течение 12-18 месяцев.
"По возможности быстро, но все эксперты говорят нам о том, что от года до 18 месяцев сделать будет ничего нельзя", - сказала канцлер.
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Вчера, 19:26Сказано в эфире
Когда ждать масштабную вакцинацию от коронавируса? Мнение ученогоМэр Москвы Сергей Собянин заявил, что жители столицы должны будут носить маски до начала массовой вакцинации от коронавируса, то есть минимум до середины осени. Молекулярный биолог Станислав Полозов привел радио Sputnik свое мнение о сроках старта вакцинации москвичей.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыАнгела МеркельГерманияЭкономика
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