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Распространение нового коронавируса
2020-06-04T20:41
https://ria.ru/20200604/1572489244.html
В Алтайском крае умер заразившийся коронавирусом врач
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/03/1569525573_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_a86c07beac345e256897c4679908cdc8.jpg
РИА Новости

В Алтайском крае умер заразившийся коронавирусом врач

20:41 04.06.2020
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© РИА Новости / Евгений ЕпанчинцевТестирование на коронавирус
Тестирование на коронавирус
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
БАРНАУЛ, 4 июн - РИА Новости. Заразившийся коронавирусом врач, заведующий отделом краевого онкологического диспансера, скончался в Алтайском крае, сообщает региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.
"Умер заведующий отделом контроля и качества Алтайского краевого онкологического диспансера Сергей Анатольевич Ходоренко… У медика был обнаружен коронавирус. На протяжении нескольких дней он проходил лечение в госпитале Городской больницы №5. Медики не смогли спасти коллегу, у которого было тяжелое течение заболевания. Врач умер в возрасте 58 лет, из них более 35 лет он отдал медицине", - говорится в сообщении.
Точная причина смерти будет установлена только после патологоанатомических исследований. Губернатор Виктор Томенко выразил соболезнования родным и близким врача.
Как сообщают в оперштабе, это 24-й случай смерти зараженного коронавирусом в Алтайском крае.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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