В Алтайском крае умер заразившийся коронавирусом врач

БАРНАУЛ, 4 июн - РИА Новости. Заразившийся коронавирусом врач, заведующий отделом краевого онкологического диспансера, скончался в Алтайском крае, сообщает региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.
"Умер заведующий отделом контроля и качества Алтайского краевого онкологического диспансера Сергей Анатольевич Ходоренко… У медика был обнаружен коронавирус. На протяжении нескольких дней он проходил лечение в госпитале Городской больницы №5. Медики не смогли спасти коллегу, у которого было тяжелое течение заболевания. Врач умер в возрасте 58 лет, из них более 35 лет он отдал медицине", - говорится в сообщении.
Точная причина смерти будет установлена только после патологоанатомических исследований. Губернатор Виктор Томенко выразил соболезнования родным и близким врача.
Как сообщают в оперштабе, это 24-й случай смерти зараженного коронавирусом в Алтайском крае.
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