В Алтайском крае умер заразившийся коронавирусом врач

"Умер заведующий отделом контроля и качества Алтайского краевого онкологического диспансера Сергей Анатольевич Ходоренко… У медика был обнаружен коронавирус. На протяжении нескольких дней он проходил лечение в госпитале Городской больницы №5. Медики не смогли спасти коллегу, у которого было тяжелое течение заболевания. Врач умер в возрасте 58 лет, из них более 35 лет он отдал медицине", - говорится в сообщении.