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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-06-04T20:40
https://ria.ru/20200604/1572489177.html
В России за сутки 107 военных вылечились от коронавируса
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/1d/1572170592_0:154:3052:1870_1036x0_80_0_0_5ee2ceafea8308232308ca9511805220.jpg
РИА Новости

В России за сутки 107 военных вылечились от коронавируса

20:39 04.06.2020 (обновлено: 20:40 04.06.2020)
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкСотрудник лаборатории Научно-исследовательского института скорой помощи имени Н. В. Склифосовского держит контейнеры с биоматериалом
Сотрудник лаборатории Научно-исследовательского института скорой помощи имени Н. В. Склифосовского держит контейнеры с биоматериалом
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Еще 107 военнослужащих в ВС РФ вылечились от новой коронавирусной инфекции за прошедшие сутки, общее число выздоровевших достигло 4121, сообщается на сайте Минобороны России.
"За прошедшие сутки в вооруженных силах Российской Федерации после прохождения лечения выздоровели 107 военнослужащих. Общая численность выздоровевших в вооруженных силах РФ (нарастающим итогом) увеличилась до 4121", - говорится в сообщении.
Отмечается, что по истечении 14 суток и второго отрицательного результата тестирования сняли с наблюдения 61 военного. Общая численность снятых с медконтроля - 11 680.
"В органах военного управления, объединениях, соединениях, воинских частях на текущие сутки установлены 1435 военнослужащих с положительными результатами тестирования", - говорится в сообщении.
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Общая численность выздоровевших сотрудников гражданского персонала увеличилась до 394, а численность снятых с контроля медиков - до 1598. Также установлено, что на текущие сутки инфицированных сотрудников гражданского персонала вооруженных сил РФ – 333.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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