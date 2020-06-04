В России за сутки 107 военных вылечились от коронавируса

Сотрудник лаборатории Научно-исследовательского института скорой помощи имени Н. В. Склифосовского держит контейнеры с биоматериалом

МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Еще 107 военнослужащих в Еще 107 военнослужащих в ВС РФ вылечились от новой коронавирусной инфекции за прошедшие сутки, общее число выздоровевших достигло 4121, сообщается на сайте Минобороны России

"За прошедшие сутки в вооруженных силах Российской Федерации после прохождения лечения выздоровели 107 военнослужащих. Общая численность выздоровевших в вооруженных силах РФ (нарастающим итогом) увеличилась до 4121", - говорится в сообщении.

Отмечается, что по истечении 14 суток и второго отрицательного результата тестирования сняли с наблюдения 61 военного. Общая численность снятых с медконтроля - 11 680.

"В органах военного управления, объединениях, соединениях, воинских частях на текущие сутки установлены 1435 военнослужащих с положительными результатами тестирования", - говорится в сообщении.

Общая численность выздоровевших сотрудников гражданского персонала увеличилась до 394, а численность снятых с контроля медиков - до 1598. Также установлено, что на текущие сутки инфицированных сотрудников гражданского персонала вооруженных сил РФ – 333.