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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-06-04T20:38
https://ria.ru/20200604/1572489089.html
Число заболевших COVID-19 в Пакистане за сутки увеличилось на 4688
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/1a/1569175959_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_f8b75cf0f4641655cfbbeee0593ed269.jpg
РИА Новости

Число заболевших COVID-19 в Пакистане за сутки увеличилось на 4688

20:38 04.06.2020
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© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПробирка с тестом на коронавирус в медицинской лаборатории "Гемотест"
Пробирка с тестом на коронавирус в медицинской лаборатории Гемотест
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Число подтвержденных случаев заражения COVID-19 в Пакистане увеличилось за сутки на 4688 и достигло 85 264, сообщается на сайте правительства страны.
Общее число скончавшихся с COVID-19 увеличилось за сутки на 82 и достигло 1770, всего выздоровели 30 128 человек.
Коронавирус под микроскопом
Вчера, 15:02
Британские ученые разгадали, в чем кроется опасность COVID-19
В провинции Синд выявлено 32 910 заразившихся, в Пенджабе - 31 104 случая, а в пакистанской столице Исламабад - 3544 случая заражения.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 6,2 миллиона случаев заражения, почти 380 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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