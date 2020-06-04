Число заболевших COVID-19 в Пакистане за сутки увеличилось на 4688

МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Число подтвержденных случаев заражения COVID-19 в Пакистане увеличилось за сутки на 4688 и достигло 85 264, сообщается на сайте правительства страны.
Общее число скончавшихся с COVID-19 увеличилось за сутки на 82 и достигло 1770, всего выздоровели 30 128 человек.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 6,2 миллиона случаев заражения, почти 380 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.