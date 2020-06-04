Захарова оценила заявление генпрокурора США о вмешательстве в протесты

Комментируя РИА Новости высказывание Барра, Захарова указала, что, "во-первых, (это) очередная попытка объяснить внутренние проблемы внешними факторами".

"Во-вторых, - неуважение к гражданам США, чьи проблемы без какой-либо доказательной базы списывают на "иностранное вмешательство" , - сказала она агентству.