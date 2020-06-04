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2020-06-04T22:55
https://ria.ru/20200604/1572489054.html
Захарова оценила заявление генпрокурора США о вмешательстве в протесты
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РИА Новости

Захарова оценила заявление генпрокурора США о вмешательстве в протесты

20:38 04.06.2020 (обновлено: 22:55 04.06.2020)
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© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 4 июня - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя РИА Новости заявления Генпрокурора США об иностранном вмешательстве в ситуацию с протестами в стране "с обеих сторон", назвала их очередной попыткой объяснить внутренние проблемы внешними факторами.
Ранее генпрокурор США Уильям Барр заявил об "иностранном вмешательстве" в протесты в США. "Мы видим, что иностранные действующие лица играют за все стороны, чтобы усугубить насилие", - сказал Барр на пресс-конференции, не назвав, какие именно страны он обвиняет.
Комментируя РИА Новости высказывание Барра, Захарова указала, что, "во-первых, (это) очередная попытка объяснить внутренние проблемы внешними факторами".
"Во-вторых, - неуважение к гражданам США, чьи проблемы без какой-либо доказательной базы списывают на "иностранное вмешательство" , - сказала она агентству.
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