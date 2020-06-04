Нижегородского полицейского задержали по подозрению в "пьяном" ДТП

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 4 июн - РИА Новости. Сотрудник полиции в Сотрудник полиции в Нижегородской области подозревается в совершении ДТП, в результате которого погибла женщина, при этом он, по данным следователей, был пьян, сообщает региональное следственное управление СК РФ.

По версии следствия, вечером 1 июня старший оперуполномоченный межмуниципального отдела МВД России "Краснобаковский", управляя в состоянии опьянения автомобилем Lada Granta , выехал на обочину на улице Березовской рабочего поселка Ветлужский и сбил пешехода, после чего скрылся с места происшествия. Пострадавшая 40-летняя женщина была доставлена в больницу, однако от полученных телесных повреждений скончалась.

Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшего по неосторожности смерть человека, совершенного лицом, находящимся в состоянии опьянения, сопряженное с оставлением места его совершения).

"Подозреваемый задержан. По ходатайству следователя СК в отношении него избрана мера пресечения в виде заключении под стражу. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение. Расследование продолжается", - говорится в сообщении регионального СУСК.