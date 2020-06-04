В сенат США внесли проект новых санкций против "Северного потока — 2"

МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. В сенат США внесли законопроект о расширении санкций против "Северного потока — 2", сообщил один из его соавторов, сенатор-республиканец Джон Барассо.

Политик уточнил, что документ должен "уточнить и расширить" существующие санкции.

Законопроект поддержали пять членов палаты от обеих партий, включая сенатора от Техаса Теда Круза.

В частности, предполагается наказать компании, которые предоставляют услуги андеррайтинга, страхования и перестрахования для судов, работающих на трубопроводе.

Также под санкции могут попасть фирмы, проводящие испытания, инспекции и сертификацию участников строительства.

Накануне агентство Bloomberg со ссылкой на документ и Круза сообщило, что всякий, кто участвует в проекте в любом качестве, "незамедлительно столкнется с серьезными американскими санкциями".

Санкции против "Северного потока — 2"

В конце прошлого года США приняли оборонный бюджет. В него включили ограничения против компаний, участвующих в реализации "Северного потока — 2". Швейцарская Allseas, занимавшаяся прокладкой газопровода, остановила работы.