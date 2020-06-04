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2020-06-04T21:45
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В сенат США внесли проект новых санкций против "Северного потока — 2"
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РИА Новости

В сенат США внесли проект новых санкций против "Северного потока — 2"

20:24 04.06.2020 (обновлено: 21:45 04.06.2020)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкУчасток строительства газопровода "Северный поток — 2" в Ленинградской области
Участок строительства газопровода Северный поток — 2 в Ленинградской области
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Участок строительства газопровода "Северный поток — 2" в Ленинградской области. Архивное фото
МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. В сенат США внесли законопроект о расширении санкций против "Северного потока — 2", сообщил один из его соавторов, сенатор-республиканец Джон Барассо.
Политик уточнил, что документ должен "уточнить и расширить" существующие санкции.
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Законопроект поддержали пять членов палаты от обеих партий, включая сенатора от Техаса Теда Круза.
В частности, предполагается наказать компании, которые предоставляют услуги андеррайтинга, страхования и перестрахования для судов, работающих на трубопроводе.
Также под санкции могут попасть фирмы, проводящие испытания, инспекции и сертификацию участников строительства.
Накануне агентство Bloomberg со ссылкой на документ и Круза сообщило, что всякий, кто участвует в проекте в любом качестве, "незамедлительно столкнется с серьезными американскими санкциями".

Санкции против "Северного потока — 2"

В конце прошлого года США приняли оборонный бюджет. В него включили ограничения против компаний, участвующих в реализации "Северного потока — 2". Швейцарская Allseas, занимавшаяся прокладкой газопровода, остановила работы.
Министр энергетики России Александр Новак в декабре 2019 года сообщил, что использование трубоукладчика "Академик Черский" — это один из вариантов завершения проекта, но потребуется некоторое время на дополнительную подготовку судна.
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