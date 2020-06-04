Мэр Вашингтона потребовала вывода сил Нацгвардии

ВАШИНГТОН, 4 июн – РИА Новости. Мэр Вашингтона Мюриэль Боузер потребовала вывести из города прибывшие из других регионов США контингенты Национальной гвардии.
"Мы хотим, чтобы введенные в столицу военные были выведены за ее пределы", - сказала мэр на пресс-конференции в четверг.
По ее словам, власти Вашингтона не запрашивали дополнительные силы для обеспечения порядка, и решение о введении дополнительного военного контингента из других регионов принималось, сообщила она, на федеральном, а не городском уровне.
На фоне беспорядков, возникших после гибели в ходе задержания афроамериканца Джорджа Флойда, в столицу были привлечены силы Национальной гвардии и контингенты спецслужб и полиции из соседних округов.