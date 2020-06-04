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2020-06-04T20:23
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Мэр Вашингтона потребовала вывода сил Нацгвардии
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РИА Новости

Мэр Вашингтона потребовала вывода сил Нацгвардии

20:23 04.06.2020
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© РИА Новости / Михаил Тургиев / Перейти в фотобанкУчастники акции протеста против полицейского насилия в Вашингтоне
Участники акции протеста против полицейского насилия в Вашингтоне
© РИА Новости / Михаил Тургиев
Перейти в фотобанк
ВАШИНГТОН, 4 июн – РИА Новости. Мэр Вашингтона Мюриэль Боузер потребовала вывести из города прибывшие из других регионов США контингенты Национальной гвардии.
"Мы хотим, чтобы введенные в столицу военные были выведены за ее пределы", - сказала мэр на пресс-конференции в четверг.
По ее словам, власти Вашингтона не запрашивали дополнительные силы для обеспечения порядка, и решение о введении дополнительного военного контингента из других регионов принималось, сообщила она, на федеральном, а не городском уровне.
На фоне беспорядков, возникших после гибели в ходе задержания афроамериканца Джорджа Флойда, в столицу были привлечены силы Национальной гвардии и контингенты спецслужб и полиции из соседних округов.
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