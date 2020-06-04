Число вылечившихся от коронавируса в Самарской области возросло до 1282

САМАРА, 4 июн - РИА Новости. Число выздоровевших после заражения коронавирусом пациентов в Самарской области выросло на 70 - до 1282, сообщил в четверг региональный оперштаб по борьбе с COVID-19.
"Еще 70 человек вылечились от коронавируса в Самарской области. На сегодняшний день в регионе 1282 человека выздоровели", - говорится в сообщении.
По данным оперштаба, 4 июня из больниц Самары выписали 49 пациентов, также выздоровел 21 человек, лечившийся дома.
Всего в Самарской области подтверждены 2833 случая коронавируса, 23 человека скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.