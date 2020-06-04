Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-06-04T20:17
https://ria.ru/20200604/1572488026.html
Число вылечившихся от коронавируса в Самарской области возросло до 1282
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/13/1571669488_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_6f65fe5af2fa8789bb9e8094f2793d2f.jpg
РИА Новости

Число вылечившихся от коронавируса в Самарской области возросло до 1282

20:17 04.06.2020
225
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкТестирование россиян на наличие антител к COVID-19
Тестирование россиян на наличие антител к COVID-19
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
САМАРА, 4 июн - РИА Новости. Число выздоровевших после заражения коронавирусом пациентов в Самарской области выросло на 70 - до 1282, сообщил в четверг региональный оперштаб по борьбе с COVID-19.
"Еще 70 человек вылечились от коронавируса в Самарской области. На сегодняшний день в регионе 1282 человека выздоровели", - говорится в сообщении.
По данным оперштаба, 4 июня из больниц Самары выписали 49 пациентов, также выздоровел 21 человек, лечившийся дома.
Всего в Самарской области подтверждены 2833 случая коронавируса, 23 человека скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
15 мая, 22:13Распространение нового коронавируса
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
400000
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоСамараСамарская областьОбщество
Рекомендуем
Сотрудники полиции дежурят возле больницы в Лондоне, где, предположительно, находится премьер-министр Великобритании Борис Джонсон
Число умерших от COVID-19 в Британии за сутки возросло на 176
Канцлер Германии Ангела Меркель
Меркель оценила сроки создания новой вакцины от COVID-19
Пробирка с тестом на коронавирус в медицинской лаборатории Гемотест
Число заболевших COVID-19 в Пакистане за сутки увеличилось на 4688
Тестирование на коронавирус
В Алтайском крае умер заразившийся коронавирусом врач
Сотрудник лаборатории Научно-исследовательского института скорой помощи имени Н. В. Склифосовского держит контейнеры с биоматериалом
В России за сутки 107 военных вылечились от коронавируса
Участок строительства газопровода Северный поток — 2 в Ленинградской области
В сенат США внесли проект новых санкций против "Северного потока — 2"
Интернет-голосование на выборах в Мосгордуму
ЦИК: проголосовать онлайн смогут не более десяти миллионов избирателей
Пробирка с тестом на коронавирус в медицинской лаборатории
В Израиле за сутки 118 человек заболели COVID-19
Сотрудники санитарных служб проводят обработку улиц в Стамбуле
Число случаев COVID-19 в Турции возросло за сутки почти на тысячу
Госсекретарь США Майк Помпео
Помпео прокомментировал новые требования NASDAQ к компаниям
Участники акции протеста против полицейского насилия в Вашингтоне
Мэр Вашингтона потребовала вывода сил Нацгвардии
Руки в наручниках
Нижегородского полицейского задержали по подозрению в "пьяном" ДТП
Лариса Владимировна Сазонова
Певица Лариса Сазонова умерла от коронавируса
Канцлер Германии Ангела Меркель
Меркель поделилась планами на отпуск
Акция протеста у Белого дома в Вашингтоне
Вашингтон отменил комендантский час после прекращения беспорядков
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:54Застрявшие в Уругвае россияне вернутся на родину рейсом из Буэнос-Айреса
01:51В посольство России в Буэнос-Айресе поступило сообщение о минировании
01:40Врач предупредил об опасности отекших век
01:40Дела трех обвиняемых в убийстве афроамериканца в США передали в суд
01:16Российские музыканты написали более тысячи песен про коронавирус
01:04Обломки взорвавшегося бака "Фрегата" разлетелись на тысячи километров
01:00AstraZeneca вдвое увеличила мощности по производству вакцины от COVID-19
00:54Мексиканская армия изъяла десять тонн наркотиков у границы с США
00:50Солист "Иванушек" рассказал о романе с Жанной Фриске
00:50Кадыров опроверг слухи о заболевании вице-премьера Чечни
00:42Часть военных остаются в районе Вашингтона
00:40Эксперт назвал возможную причину убийства стрингера Ruptly в Йемене
00:25Помпео прокомментировал новые требования NASDAQ к компаниям
00:19Разлив топлива в Норильске засняли из космоса
00:16США выделили ряду стран $180 миллионов на приобретение аппаратов ИВЛ
00:14Эксперты рассказали, как коронавирус повлиял на сбережения россиян
00:09Мечети Духовного управления мусульман в Москве 5 июня будут закрыты
00:09В РВИО объяснили, почему Франции дали оккупировать Германию в 1945 году
00:05В Москве за сутки умерли 57 пациентов с коронавирусом
23:46Facebook по ошибке пометил пост RT Deutsch о больнице в Уфе как фейк
Лента новостейМолния