Вашингтон отменил комендантский час после прекращения беспорядков

Беспорядки прошли в Вашингтоне на выходных, был подожжен ряд зданий и автомобилей. В город ввели подразделения Национальной гвардии, полиции и спецслужб из других регионов.

С конца мая во многих крупных городах США проходят протесты и беспорядки в связи с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда при задержании полицией. Один из полицейских, который на протяжении нескольких минут наваливался коленом на шею Флойда, обвинен в убийстве, трое других — в пособничестве убийству.