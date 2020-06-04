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2020-06-04T20:07
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Вашингтон отменил комендантский час после прекращения беспорядков
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РИА Новости

Вашингтон отменил комендантский час после прекращения беспорядков

20:07 04.06.2020
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© РИА Новости / Михаил ТургиевАкция протеста у Белого дома в Вашингтоне
Акция протеста у Белого дома в Вашингтоне
© РИА Новости / Михаил Тургиев
ВАШИНГТОН, 4 июн - РИА Новости. Столица США Вашингтон отменяет комендантский час после прекращения беспорядков, заявила на пресс-конференции мэр города Мюриэл Боузер.
"Сегодня вечером комендантского часа не будет", - сказала Боузер.
Ограничения действовали на протяжении четырех дней.
Беспорядки прошли в Вашингтоне на выходных, был подожжен ряд зданий и автомобилей. В город ввели подразделения Национальной гвардии, полиции и спецслужб из других регионов.
С конца мая во многих крупных городах США проходят протесты и беспорядки в связи с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда при задержании полицией. Один из полицейских, который на протяжении нескольких минут наваливался коленом на шею Флойда, обвинен в убийстве, трое других — в пособничестве убийству.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
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Джордж ФлойдБеспорядки в США из-за убийства афроамериканцаВашингтон (город)СШАВ мире
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