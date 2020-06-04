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Распространение нового коронавируса
2020-06-04T19:54
https://ria.ru/20200604/1572487314.html
В Великобритании обяжут носить маски в общественном транспорте
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РИА Новости

В Великобритании обяжут носить маски в общественном транспорте

19:54 04.06.2020
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© РИА Новости / Алекс МакнотонЛондон
Лондон
© РИА Новости / Алекс Макнотон
Лондон. Архивное фото
ЛОНДОН, 4 июн - РИА Новости, Мария Табак. Ношение масок в общественном транспорте в Великобритании с 15 июня станет обязательным, объявил в четверг на очередном пресс-брифинге по ситуации вокруг коронавируса министр транспорта страны Грант Шэппс.
"Я могу объявить, что с 15 июня закрытие лица на общественном транспорте станет обязательным… С незакрытым лицом вам могут отказать в посадке или оштрафовать", - сказал Шэппс.
Он также подчеркнул, что речь идет не о медицинских масках, а о простых тканых, которые можно легко изготовить в домашних условиях. Также министр призвал по возможности работать из дома, а если это не вариант, то избегать общественного транспорта.
В настоящее время ношение масок в общественных местах рекомендуется, но не является обязательным. Великобритания была одной из последних стран, которые ввели эту рекомендацию: еще недавно правительство утверждало, что не располагает доказательствами пользы масок как меры защиты от заражения коронавирусом.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Медицинские маски: инструкция по применению
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыВеликобританияВ мире
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