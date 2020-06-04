В Великобритании обяжут носить маски в общественном транспорте

ЛОНДОН, 4 июн - РИА Новости, Мария Табак. Ношение масок в общественном транспорте в Ношение масок в общественном транспорте в Великобритании с 15 июня станет обязательным, объявил в четверг на очередном пресс-брифинге по ситуации вокруг коронавируса министр транспорта страны Грант Шэппс.

"Я могу объявить, что с 15 июня закрытие лица на общественном транспорте станет обязательным… С незакрытым лицом вам могут отказать в посадке или оштрафовать", - сказал Шэппс.

Он также подчеркнул, что речь идет не о медицинских масках, а о простых тканых, которые можно легко изготовить в домашних условиях. Также министр призвал по возможности работать из дома, а если это не вариант, то избегать общественного транспорта.

В настоящее время ношение масок в общественных местах рекомендуется, но не является обязательным. Великобритания была одной из последних стран, которые ввели эту рекомендацию: еще недавно правительство утверждало, что не располагает доказательствами пользы масок как меры защиты от заражения коронавирусом.