Певица Лариса Сазонова умерла от коронавируса

МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. На 58-м году жизни умерла джазовая певица Лариса Сазонова. Об этом сообщила пресс-служба Астраханской государственной консерватории.
"В ночь на 4 июня не стало Л. В. Сазоновой, за жизнь которой в сложнейших условиях коронавирусной эпидемии самоотверженно боролись медицинские работники", — отмечается на сайте консерватории.
Лариса Сазонова окончила кафедру сольного пения Одесской национальной музыкальной академии имени А.В. Неждановой. В 1992 году стала солисткой Астраханской государственной филармонии. Долгие годы она занималась педагогической деятельностью. Артистка является обладательницей множества наград всероссийских и международных конкурсов, ее имя вписано в энциклопедию "Джаз в России".
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