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Культура
2020-06-04T19:51
https://ria.ru/20200604/1572487113.html
Певица Лариса Сазонова умерла от коронавируса
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РИА Новости

Певица Лариса Сазонова умерла от коронавируса

19:51 04.06.2020
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© Фото : Астраханская Государственная Консерватория/ К.В. Гузенко Лариса Владимировна Сазонова
Лариса Владимировна Сазонова
© Фото : Астраханская Государственная Консерватория/ К.В. Гузенко
МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. На 58-м году жизни умерла джазовая певица Лариса Сазонова. Об этом сообщила пресс-служба Астраханской государственной консерватории.
"В ночь на 4 июня не стало Л. В. Сазоновой, за жизнь которой в сложнейших условиях коронавирусной эпидемии самоотверженно боролись медицинские работники", — отмечается на сайте консерватории.
Как пишет "МК", на фоне COVID-19 у артистки произошло осложнение хронических заболеваний и ей пришлось ампутировать ногу. Врачи планировали сделать пациентке еще одну операцию.
Лариса Сазонова окончила кафедру сольного пения Одесской национальной музыкальной академии имени А.В. Неждановой. В 1992 году стала солисткой Астраханской государственной филармонии. Долгие годы она занималась педагогической деятельностью. Артистка является обладательницей множества наград всероссийских и международных конкурсов, ее имя вписано в энциклопедию "Джаз в России".
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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КультураКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19АстраханьОбщество
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