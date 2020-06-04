В Иваново пьяный водитель сбил четырех человек на пешеходной дорожке

БРЯНСК, 4 июн – РИА Новости. Водитель с признаками алкогольного опьянения сбил на пешеходной дорожке в Водитель с признаками алкогольного опьянения сбил на пешеходной дорожке в Иваново маму, катившую коляску с младенцем, семилетнюю девочку и мужчину, сообщает УМВД по региону.

ДТП произошло в четверг на улице Кохомское шоссе в Иваново.

"Водитель автомашины ВАЗ-2114 не справился с управлением и при выполнении поворота налево выехал на пешеходную дорожку. Сбил маму, которая катила впереди себя коляску с ребенком 2019 года рождения, семилетнюю девочку и мужчину", - говорится в сообщении.

Отмечается, что водитель находился за рулем с признаками алкогольного опьянения. Сотрудники полиции разбираются в обстоятельствах этого дорожно-транспортного происшествия.