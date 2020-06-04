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2020-06-04T19:46
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В Иваново пьяный водитель сбил четырех человек на пешеходной дорожке
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РИА Новости

В Иваново пьяный водитель сбил четырех человек на пешеходной дорожке

19:46 04.06.2020
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкВрач скорой медицинской помощи возле автомобиля
Врач скорой медицинской помощи возле автомобиля
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
БРЯНСК, 4 июн – РИА Новости. Водитель с признаками алкогольного опьянения сбил на пешеходной дорожке в Иваново маму, катившую коляску с младенцем, семилетнюю девочку и мужчину, сообщает УМВД по региону.
ДТП произошло в четверг на улице Кохомское шоссе в Иваново.
"Водитель автомашины ВАЗ-2114 не справился с управлением и при выполнении поворота налево выехал на пешеходную дорожку. Сбил маму, которая катила впереди себя коляску с ребенком 2019 года рождения, семилетнюю девочку и мужчину", - говорится в сообщении.
Отмечается, что водитель находился за рулем с признаками алкогольного опьянения. Сотрудники полиции разбираются в обстоятельствах этого дорожно-транспортного происшествия.
Женщина и семилетний ребенок госпитализированы. Девочка, находившаяся в коляске, серьезно не пострадала. Мужчине оказана помощь медиками на месте ДТП, говорится в сообщении.
Сотрудник Дорожно-патрульной службы ГИБДД и автомобиль скорой медицинской помощи
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