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2020-06-04T19:45
https://ria.ru/20200604/1572486799.html
Кузнецова оценила ситуацию с семьей в Оренбуржье, где изъяли детей
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РИА Новости

Кузнецова оценила ситуацию с семьей в Оренбуржье, где изъяли детей

19:45 04.06.2020
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© РИА Новости / Нина ЗотинаУполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Анна Кузнецова
Уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Анна Кузнецова
© РИА Новости / Нина Зотина
Уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Анна Кузнецова. Архивное фото
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Помощь властей семье из Оренбургской области, которым вернули четырех детей, должна оказываться до тех пор, пока она нужна, считает уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова.
Ранее в СМИ появилось видео изъятия четверых маленьких детей у женщины из дома в поселке Тюльпанный Оренбургской области. На кадрах полицейские сначала уговаривают женщину отдать детей, но затем малышей забирают силой, а на мать надевают наручники. Полиция сообщала, что детей забрали для медицинской помощи, а следственные органы поясняли, что дом, который семья купила на материнский капитал, в аварийном состоянии и угрожает жизни и здоровью малышей.
Кузнецова назвала такие меры избыточными и заявила, что совершенствование деятельности органов опеки не допустит повторения подобной истории. Губернатор Денис Паслер заявил, что за семьей закрепят специального работника, который будет помогать в создании жилищных условий и в трудоустройстве отца семейства.
"По Оренбургу. Сейчас мы знаем, что отменено решение по отобранию детей. Сначала забрали детей, теперь решили вернуть. Хочется, чтобы регион на этом не ограничился. Вернуть детей - это не значит решить проблему семьи. Нужно не отпускать ситуацию до тех пор, пока семье помощь уже не понадобится. Хотя, мне кажется, этой семье уже не захочется иметь дело с органами системы профилактики", - сказала Кузнецова в эфире радио "Комсомольская правда".
Ребенок и взрослые
Вчера, 14:21
Омбудсмен оценила работу опеки с семьей в Оренбуржье, где изъяли детей
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Скандал вокруг изъятия детей из семьи в Оренбургской областиДенис ПаслерАнна КузнецоваОренбургская областьОренбургОбщество
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