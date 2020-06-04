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Религия и мировоззрение
2020-06-04T19:46
https://ria.ru/20200604/1572486760.html
Далай-лама проведет особую церемонию в День рождения Будды
https://cdn24.img.ria.ru/images/155632/61/1556326153_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_f92416cdea5c7e8f9528e73f0b1f2ec9.jpg
РИА Новости

Далай-лама проведет особую церемонию в День рождения Будды

19:46 04.06.2020
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© РИА Новости / Ольга ЛипичДалай-лама на Международной конференции "Образование человека в 3-м тысячелетии" с философами образования и педагогами в его резиденции в Дхарамсале
Далай-лама на Международной конференции Образование человека в 3-м тысячелетии с философами образования и педагогами в его резиденции в Дхарамсале
© РИА Новости / Ольга Липич
МОСКВА, 4 июн – РИА Новости. Далай-лама в праздник Весак проведет церемонию зарождения бодхичитты, русскоязычную трансляцию которой смогут увидеть посетители официальной страницы лидера тибетского буддизма, заявила РИА Новости директор фонда "Сохраним Тибет" Юлия Жирокнина.
"Духовный лидер тибетского буддизма его святейшество Далай-лама утром 5 июня (6:30–8:00 по московскому времени) проведет церемонию зарождения бодхичитты", - сказала Юлия Жиронкина, которая ведет русскоязычную версию официального сайта Далай-ламы.
Он отметила, что обычно в этот день в главном тибетском храме Дхарамсалы "Текчен Чоелинг" проводятся большие молебны и "даруются обеты", однако в связи с пандемией COVID-19 Далай-лама принял решение встретиться со своими последователями в режиме прямой интернет-трансляции, которую смогут посмотреть и российские буддисты.
По словам Жиронкиной, Бодхичитта - устремление к полному пробуждению ради блага всех живых существ – одна из двух важнейших составляющих духовного пути в буддизме; второй составляющей является "мудрость постижения пустоты, или взаимозависимости всех явлений". Она рассказала, что Бодхичитта - это "особый альтруистический настрой", который можно зародить в ходе особых ритуалов под руководством опытного буддийского наставника, "в чьем потоке ума уже присутствует бодхичитта".
"Зародить бодхичитту под руководством Далай-ламы, да еще и в главный день в буддийском календаре, когда все духовные заслуги увеличиваются в миллионы раз, – это очень большая удача для российских буддистов. В дальнейшем они будут мысленно обращаться к этому особому дню, и это поможет им сохранить и развить бодхичитту, без которой невозможно движение по духовному пути и достижение пробуждения", - подчеркнула представитель фонда.
Также она рассказала, что Далай-лама, по его собственному признанию, ежедневно зарождает в бодхичитту перед образом Будды и принимает обеты бодхисаттвы – беззаветного служения всем формам жизни. "Действие таких обетов, в отличие, например, от монашеских обетов, распространяется не только на нынешнюю жизнь, но и на все последующие рождения", - подытожила Жиронкина.
В 15-й день Благого месяца по лунному календарю – в 2020 году это 5 июня - отмечают главный буддийский праздник – Весак (тибетцы называют его Сага Дава, а монголы и традиционные буддисты России - Дончод хурал). Верующие вспоминают день рождения Будды Шакьямуни, достижение им просветления и паранирваны. Все эти события произошли в разные годы, но, как верят буддисты, в один и тот же день.
Во время Благого месяца, который начался 23 мая, верующие традиционно участвуют в ритуалах и медитациях, совершают паломничество к святым местам, ритуальные круги Горо (обход вокруг святого места), посещают учения лам, а также совершают благие дела, например, раздают милостыню и пищу нуждающимся. Также в этот месяц существует традиция мясного и алкогольного поста. Считается, что любая духовная практика или благое действие приносит духовную заслугу, сила которой в тысячи раз больше, чем в другие месяцы года.
Далай-лама на Международной конференции Образование человека в 3-м тысячелетии с философами образования и педагогами в его резиденции в Дхарамсале
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