Москвичи с аккаунтом на госуслугах смогут голосовать по поправкам онлайн

МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Все москвичи с учетной записью на портале госуслуг Москвы смогут при желании проголосовать по поправкам к конституции дистанционно, сообщил РИА Новости заместитель председателя комиссии Дмитрий Реут.
"Подготовка у нас не прекращалась, мы работаем в непрерывном режиме. Разумеется, с соблюдением всех необходимых санитарных требований",- сказал Реут, отвечая на вопрос, когда начнется подготовка к проведению дистанционного голосования по поправкам в конституцию РФ.
Он уточнил, что при желании все москвичи смогут проголосовать дистанционно.
"Конечно. У кого есть учетная запись на московском портале госуслуг",- сказал Реут, отвечая на соответствующий вопрос.
Ранее ЦИК утвердил проведение дистанционного голосования по поправкам в конституцию в Москве и в Нижегородской области.
Общероссийское голосование по поправкам в конституцию было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за сложной эпидемиологической обстановки в стране. В понедельник президент РФ Владимир Путин объявил, что голосование пройдет 1 июля.