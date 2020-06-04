Москвичи с аккаунтом на госуслугах смогут голосовать по поправкам онлайн

"Подготовка у нас не прекращалась, мы работаем в непрерывном режиме. Разумеется, с соблюдением всех необходимых санитарных требований",- сказал Реут, отвечая на вопрос, когда начнется подготовка к проведению дистанционного голосования по поправкам в конституцию РФ.