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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
2020-06-04T20:35
https://ria.ru/20200604/1572486504.html
Москвичи с аккаунтом на госуслугах смогут голосовать по поправкам онлайн
https://cdn23.img.ria.ru/images/149931/94/1499319408_0:122:1300:853_1036x0_80_0_0_e3cef8448ced1e5dba9a813a6773b7c8.jpg
РИА Новости

Москвичи с аккаунтом на госуслугах смогут голосовать по поправкам онлайн

19:41 04.06.2020 (обновлено: 20:35 04.06.2020)
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© РИА НовостиОфициальный интернет-портал государственных услуг
Официальный интернет-портал государственных услуг
© РИА Новости
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Все москвичи с учетной записью на портале госуслуг Москвы смогут при желании проголосовать по поправкам к конституции дистанционно, сообщил РИА Новости заместитель председателя комиссии Дмитрий Реут.
"Подготовка у нас не прекращалась, мы работаем в непрерывном режиме. Разумеется, с соблюдением всех необходимых санитарных требований",- сказал Реут, отвечая на вопрос, когда начнется подготовка к проведению дистанционного голосования по поправкам в конституцию РФ.
Москва
Вчера, 19:40Голосование по поправкам в Конституцию
В Москве создадут территориальную комиссию по электронному голосованию
Он уточнил, что при желании все москвичи смогут проголосовать дистанционно.
"Конечно. У кого есть учетная запись на московском портале госуслуг",- сказал Реут, отвечая на соответствующий вопрос.
Ранее ЦИК утвердил проведение дистанционного голосования по поправкам в конституцию в Москве и в Нижегородской области.
Общероссийское голосование по поправкам в конституцию было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за сложной эпидемиологической обстановки в стране. В понедельник президент РФ Владимир Путин объявил, что голосование пройдет 1 июля.
Агитационный плакат общероссийского голосования по поправкам в Конституции в Москве
Вчера, 18:48
Названы регионы РФ, где проведут электронное голосование по поправкам
21500415
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Голосование по поправкам в КонституциюМосгоризбиркомПортал государственных услугКонституция РФОбщество
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