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ОНФ направит предложения по доработке плана восстановления экономики
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РИА Новости

ОНФ направит предложения по доработке плана восстановления экономики

19:41 04.06.2020
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© РИА Новости / Евгений ОдиноковМосква
Москва
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Москва. Архивное фото
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Общероссийский народный фронт направит предложения по доработке общенационального плана восстановления экономики страны, сообщает пресс-служба движения.
Ранее во вторник премьер-министр РФ Михаил Мишустин представил проект плана восстановления экономики президенту России Владимиру Путину.
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"Более 70 представителей делового сообщества приняли участие в первом рабочем совещании координационного центра ОНФ по восстановлению экономики в формате видеоконференции. Эксперты обсудили общенациональный план действий по восстановлению занятости и доходов населения, рост экономики и долгосрочные структурные изменения. Озвученные инициативы будут оформлены в пакет предложений Народного фронта по доработке данного документа", - говорится в сообщении.
Как отметил директор координационного центра ОНФ, член Общественной палаты РФ Илья Семин, общенациональный план должен ставить перед собой "более амбициозные задачи": не просто восстановить экономику, а "как можно скорее перейти к экономическому росту". По его словам, для этого нужно предложить меры поддержки граждан в части занятости и социальных программ, чтобы они могли покупать товары и услуги российских компаний. Тем самым они будут поддерживать потребительский спрос и чувствовать себя защищенными.
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"С другой стороны, необходим мощный инвестиционный блок, чтобы обеспечить приток новых инвестиций и создание высокопроизводительных рабочих мест. Это сложная задача. Мы учтем мнения промышленных предприятий, экспертных сообществ и бизнес-ассоциаций и направим в правительство наши предложения", – цитирует Семина пресс-служба.
Директор Российской ассоциации электронных коммуникаций, член центрального штаба ОНФ Сергей Плуготаренко также предложил ряд мер для поддержки и восстановления цифрового сегмента экономики.
"Чтобы восстановление нашей отрасли было более плавным, нужны государственные субсидии, а также поддержка спроса со стороны госкорпораций и поддержка экспорта", – заявил Плуготаренко, слова которого приводятся в сообщении.
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Сергей ПлуготаренкоМихаил МишустинОбщероссийский народный фронтВладимир ПутинЭкономика
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