ОНФ направит предложения по доработке плана восстановления экономики

Как отметил директор координационного центра ОНФ, член Общественной палаты РФ Илья Семин, общенациональный план должен ставить перед собой "более амбициозные задачи": не просто восстановить экономику, а "как можно скорее перейти к экономическому росту". По его словам, для этого нужно предложить меры поддержки граждан в части занятости и социальных программ, чтобы они могли покупать товары и услуги российских компаний. Тем самым они будут поддерживать потребительский спрос и чувствовать себя защищенными.