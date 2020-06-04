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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
2020-06-04T20:32
https://ria.ru/20200604/1572486386.html
В Москве создадут территориальную комиссию по электронному голосованию
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/02/1572328610_0:161:3071:1888_1036x0_80_0_0_355e17725d2245bc8d6a20f8b5302fd9.jpg
РИА Новости

В Москве создадут территориальную комиссию по электронному голосованию

19:40 04.06.2020 (обновлено: 20:32 04.06.2020)
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© РИА Новости / Евгений ОдиноковМосква
Москва
© РИА Новости / Евгений Одиноков
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Все москвичи с учетной записью на портале госуслуг Москвы смогут при желании проголосовать по поправкам к конституции дистанционно, участков для электронного голосования создаваться не будет, сообщил РИА Новости заместитель председателя комиссии Дмитрий Реут.
"Будет специальная ТИК по электронному голосованию, подчиненная непосредственно ЦИК. Обычных участков в Москве чуть более 3600, это вместе участки по месту жительства и по месту пребывания",- сказал Реут.
Он уточнил, что при желании все москвичи смогут проголосовать дистанционно.
Агитационный плакат общероссийского голосования по поправкам в Конституции в Москве
Вчера, 18:48
Названы регионы РФ, где проведут электронное голосование по поправкам
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