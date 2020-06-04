В Москве создадут территориальную комиссию по электронному голосованию

МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Все москвичи с учетной записью на портале госуслуг Москвы смогут при желании проголосовать по поправкам к конституции дистанционно, участков для электронного голосования создаваться не будет, сообщил РИА Новости заместитель председателя комиссии Дмитрий Реут.
"Будет специальная ТИК по электронному голосованию, подчиненная непосредственно ЦИК. Обычных участков в Москве чуть более 3600, это вместе участки по месту жительства и по месту пребывания",- сказал Реут.
Он уточнил, что при желании все москвичи смогут проголосовать дистанционно.