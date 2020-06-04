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Онлайн-конференция кардиолога, академика РАН Юрия Беленкова
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РИА Новости

Онлайн-конференция кардиолога, академика РАН Юрия Беленкова

19:31 04.06.2020
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09 июня в 11:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию академика РАН, президента Общества специалистов по сердечной недостаточности, директора Клиники госпитальной терапии им. А.А. Остроумова Юрия БЕЛЕНКОВА, посвященную проблемам, связанным с пандемией коронавируса.
Задать вопрос

Какова сейчас ситуация в области сердечно-сосудистых заболеваний в России и мире? Можно ли предотвратить развитие сердечной недостаточности?

Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
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