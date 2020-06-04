Онлайн-конференция кардиолога, академика РАН Юрия Беленкова

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Какова сейчас ситуация в области сердечно-сосудистых заболеваний в России и мире? Можно ли предотвратить развитие сердечной недостаточности?
Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
Какова сейчас ситуация в области сердечно-сосудистых заболеваний в России и мире? Можно ли предотвратить развитие сердечной недостаточности?
Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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