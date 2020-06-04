Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-06-04T20:01
https://ria.ru/20200604/1572485779.html
Эксперты Kaspersky обнаружили атакующее корпоративные сети вредоносное ПО
https://cdn25.img.ria.ru/images/150612/75/1506127599_0:318:3076:2048_1036x0_80_0_0_22a7ae16a58b81f73bdd63468bc8bafb.jpg
РИА Новости

Эксперты Kaspersky обнаружили атакующее корпоративные сети вредоносное ПО

20:01 04.06.2020
2009
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкМужчина в офисе компании "Лаборатория Касперского" в Москве
Мужчина в офисе компании Лаборатория Касперского в Москве
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. "Лаборатория Касперского" обнаружила вредоносную программу для кражи данных из корпоративных сетей и проникновения в отключенные от сетей устройства, говорится в сообщении компании.
Специальное ПО разработано APT-группировкой Cycldek, которая ведет свою деятельность с 2013 года. "Эксперты обнаружили вредоносное ПО USBCulprit, которое предназначено для кражи данных из корпоративной сети и дает злоумышленникам возможность проникнуть в отключенные от сети физически изолированные устройства. Этот зловред активен с 2014 года, новые образцы появлялись в 2019 году", - говорится в сообщении.
Смартфон
15 мая, 11:23
Эксперты рассказали, как отличить звонок мошенника от сотрудника банка
Цели группы Cycldek (также известна как Goblin Panda, APT 27 и Conimes) – преимущественно крупные организации и правительственные учреждения в Юго-Восточной Азии. Эксперты также пристально следят за ее деятельностью во Вьетнаме, Таиланде, Лаосе. "Можно предположить, что цель зловреда — не подключенные к интернету или физически изолированные устройства, на которые передавать данные можно только с помощью носителей", - отмечают они.
"Лаборатория Касперского" рекомендует компаниям предоставлять сотрудникам SOC-центров доступ к самым свежим аналитическим данным об угрозах, чтобы они были в курсе самых новых инструментов, техник и тактик злоумышленников, убедиться в том, что все используемые устройства, ПО, приложения и сервисы регулярно обновляются и содержат новейшие патчи, а также использовать технологии контроля подключаемых устройств к компьютерам в корпоративной сети.
Эксперты также советуют обучать сотрудников базовым навыкам кибербезопасности, ведь очень часто целевые атаки начинаются с фишинга или других техник социальной инженерии, и включать в тренинги симулированные атаки для закрепления навыков распознавания фишинговых писем.
Кибербезопасность
15 мая, 05:54
Эксперт рассказал о новом способе мошенничества в интернете
1722000
Обсудить 0
Лаборатория КасперскогоТехнологииВ мире
Рекомендуем
ЯсноПонятно. Настоящая любовь или распутство: что такое полиамория?
"ЯсноПонятно". Настоящая любовь или распутство: что такое полиамория?
Алексей Кортнев о вопросе РИА Новости и новой песне о графике прогулок
Алексей Кортнев песней ответил РИА Новости на вопрос о графике прогулок
Первые минуты после разлива топлива в Норильске попали на видео
Первые минуты после разлива топлива в Норильске попали на видео
Старт ракеты-носителя
Вместо модуля для МКС на ракете "Союз-2" отправят спутник "Глонасс"
Флаг Тайваня
Эксперт спрогнозировал развитие конфликта США и Китая вокруг Тайваня
Коронавирус COVID-19
Врачи нашли связь между уровнем витамина K и осложнениями от COVID-19
Владимир Потанин
Потанин потерял за день $1,6 миллиарда после аварии в Норильске
Здание посольства Российской Федерации в Киеве
Россия может ответить на решение Киева по аренде земельных участков
Николай Платошкин
Николая Платошкина отправили под домашний арест
Облет места чрезвычайной ситуации в Норильске
Депутат попросил СК отстранить Потанина от руководства "Норникелем"
Здание лаборатории P4 в институте вирусологии в Ухани, КНР
Экс-глава MI6 заявил, что коронавирус возник в лаборатории в Ухане
Протестующие и военная полиция на улице Вашингтона
Генпрокурор США заявил об "иностранном вмешательстве" в протесты в стране
Лада-паук: как изобретатель из Краснодара усовершенствовал свою Приору
Лада-паук: как изобретатель из Краснодара усовершенствовал свою "Приору"
Дипломат, заведующий кафедрой международных отношений и дипломатии Московского гуманитарного университета Николай Платошкин
СК возбудил уголовное дело против Николая Платошкина
Лариса Владимировна Сазонова
Певица Лариса Сазонова умерла от коронавируса
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:54Застрявшие в Уругвае россияне вернутся на родину рейсом из Буэнос-Айреса
01:51В посольство России в Буэнос-Айресе поступило сообщение о минировании
01:40Врач предупредил об опасности отекших век
01:40Дела трех обвиняемых в убийстве афроамериканца в США передали в суд
01:16Российские музыканты написали более тысячи песен про коронавирус
01:04Обломки взорвавшегося бака "Фрегата" разлетелись на тысячи километров
01:00AstraZeneca вдвое увеличила мощности по производству вакцины от COVID-19
00:54Мексиканская армия изъяла десять тонн наркотиков у границы с США
00:50Солист "Иванушек" рассказал о романе с Жанной Фриске
00:50Кадыров опроверг слухи о заболевании вице-премьера Чечни
00:42Часть военных остаются в районе Вашингтона
00:40Эксперт назвал возможную причину убийства стрингера Ruptly в Йемене
00:25Помпео прокомментировал новые требования NASDAQ к компаниям
00:19Разлив топлива в Норильске засняли из космоса
00:16США выделили ряду стран $180 миллионов на приобретение аппаратов ИВЛ
00:14Эксперты рассказали, как коронавирус повлиял на сбережения россиян
00:09Мечети Духовного управления мусульман в Москве 5 июня будут закрыты
00:09В РВИО объяснили, почему Франции дали оккупировать Германию в 1945 году
00:05В Москве за сутки умерли 57 пациентов с коронавирусом
23:46Facebook по ошибке пометил пост RT Deutsch о больнице в Уфе как фейк
Лента новостейМолния