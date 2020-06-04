Эксперты Kaspersky обнаружили атакующее корпоративные сети вредоносное ПО

МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. " Лаборатория Касперского " обнаружила вредоносную программу для кражи данных из корпоративных сетей и проникновения в отключенные от сетей устройства, говорится в сообщении компании.

Специальное ПО разработано APT-группировкой Cycldek, которая ведет свою деятельность с 2013 года. "Эксперты обнаружили вредоносное ПО USBCulprit, которое предназначено для кражи данных из корпоративной сети и дает злоумышленникам возможность проникнуть в отключенные от сети физически изолированные устройства. Этот зловред активен с 2014 года, новые образцы появлялись в 2019 году", - говорится в сообщении.

Таиланде, Цели группы Cycldek (также известна как Goblin Panda, APT 27 и Conimes) – преимущественно крупные организации и правительственные учреждения в Юго-Восточной Азии . Эксперты также пристально следят за ее деятельностью во Вьетнаме Лаосе . "Можно предположить, что цель зловреда — не подключенные к интернету или физически изолированные устройства, на которые передавать данные можно только с помощью носителей", - отмечают они.

"Лаборатория Касперского" рекомендует компаниям предоставлять сотрудникам SOC-центров доступ к самым свежим аналитическим данным об угрозах, чтобы они были в курсе самых новых инструментов, техник и тактик злоумышленников, убедиться в том, что все используемые устройства, ПО, приложения и сервисы регулярно обновляются и содержат новейшие патчи, а также использовать технологии контроля подключаемых устройств к компьютерам в корпоративной сети.