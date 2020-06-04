Кузнецова рассказала о наличии у ряда регионов решений по реформе опеки

МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова считает, что у России своя дорога в проведении реформы органов опеки и попечительства, а у ряда регионов есть эффективные решения, которые нужно оценить.
Ранее Кузнецова на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным пожаловалась на системные сбои органов опеки, заявив, что число жалоб увеличилось на 23%, нужна реформа всей системы.
"Я считаю, что у России своя дорога, и уже есть опыт у ряда регионов России, которые реализуют различные управленческие решения, в том числе эффективные, важно их оценить, проанализировать, посмотреть все плюсы и минусы", - сказала Кузнецова в эфире радио "Комсомольская правда" в ответ на вопрос, будет ли реформа опираться на американскую или скандинавскую действующую модель.