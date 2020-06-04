Начальника одного из отделов Минпромторга задержали по делу о взятке

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Руководителя одного из отделов Минпромторга Ризвана Гайрбекова задержали, сообщил РИА Новости представитель ведомства.

Он добавил, что министерство "оказывает полное содействие следствию в установлении обстоятельств произошедшего".

В рамках этого дела Хамовнический суд Москвы на два месяца отправил под домашний арест замначальника управления ФСВТС Сергея Гармаша и арестовал гендиректора ООО "НАО" Василия Клепалова.