Начальника одного из отделов Минпромторга задержали по делу о взятке

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Руководителя одного из отделов Минпромторга Ризвана Гайрбекова задержали, сообщил РИА Новости представитель ведомства.
Он добавил, что министерство "оказывает полное содействие следствию в установлении обстоятельств произошедшего".
В свою очередь, старший помощник руководителя ГСУ СК по Москве Юлия Иванова рассказала, что в отношении сотрудника Минпромторга и трех посредников расследуется дело о взятке.
В рамках этого дела Хамовнический суд Москвы на два месяца отправил под домашний арест замначальника управления ФСВТС Сергея Гармаша и арестовал гендиректора ООО "НАО" Василия Клепалова.
Вопрос об аресте Гайрбекова суд рассмотрит позднее.