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2020-06-04T21:27
https://ria.ru/20200604/1572485621.html
Начальника одного из отделов Минпромторга задержали по делу о взятке
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РИА Новости

Начальника одного из отделов Минпромторга задержали по делу о взятке

19:26 04.06.2020 (обновлено: 21:27 04.06.2020)
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПолиция
Полиция
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Руководителя одного из отделов Минпромторга Ризвана Гайрбекова задержали, сообщил РИА Новости представитель ведомства.
Он добавил, что министерство "оказывает полное содействие следствию в установлении обстоятельств произошедшего".
В свою очередь, старший помощник руководителя ГСУ СК по Москве Юлия Иванова рассказала, что в отношении сотрудника Минпромторга и трех посредников расследуется дело о взятке.
В рамках этого дела Хамовнический суд Москвы на два месяца отправил под домашний арест замначальника управления ФСВТС Сергея Гармаша и арестовал гендиректора ООО "НАО" Василия Клепалова.
Вопрос об аресте Гайрбекова суд рассмотрит позднее.
Автомобиль Следственного комитета РФ
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Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Происшествия
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