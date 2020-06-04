ПФР перечислил выплаты по десять тысяч рублей на 16,2 миллиона детей

Экран монитора с заявлением о предоставлении единовременной выплаты на детей от 3 до 16 лет на портале Госуслуг

МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Российские семьи получили единовременные выплаты в десять тысяч рублей на 16,2 миллиона детей за три дня, сообщила пресс-служба Минтруда.

Подать заявку на оформление выплаты можно на портале Госуслуг или в отделениях Пенсионного фонда до 1 октября 2020 года, напомнили в пресс-службе.

"В период с 1 по 3 июня Пенсионный фонд России перечислил единовременные выплаты в размере 10 тысяч рублей 11,3 миллиона семей более чем на 16,2 миллиона детей в возрасте от 3 до 16 лет. Сейчас общая сумма перечисленных средств превышает 162 миллиарда рублей", — сообщил министр труда и социальной защиты Антон Котяков , слова которого приводит пресс-служба ведомства.

В Минтруде напомнили, что заявления рассматриваются в течение пяти рабочих дней, средства перечисляют за три рабочих дня. Выплата назначается на каждого ребенка указанного возраста, не зависит от материального положения семьи, не облагается налогом и не учитывается при назначении других мер социальной поддержки.