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2020-06-04T20:35
https://ria.ru/20200604/1572485587.html
ПФР перечислил выплаты по десять тысяч рублей на 16,2 миллиона детей
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РИА Новости

ПФР перечислил выплаты по десять тысяч рублей на 16,2 миллиона детей

19:26 04.06.2020 (обновлено: 20:35 04.06.2020)
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© РИА Новости / Владимир ПесняЭкран монитора с заявлением о предоставлении единовременной выплаты на детей от 3 до 16 лет на портале Госуслуг
Экран монитора с заявлением о предоставлении единовременной выплаты на детей от 3 до 16 лет на портале Госуслуг
© РИА Новости / Владимир Песня
МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Российские семьи получили единовременные выплаты в десять тысяч рублей на 16,2 миллиона детей за три дня, сообщила пресс-служба Минтруда.
Подать заявку на оформление выплаты можно на портале Госуслуг или в отделениях Пенсионного фонда до 1 октября 2020 года, напомнили в пресс-службе.
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"В период с 1 по 3 июня Пенсионный фонд России перечислил единовременные выплаты в размере 10 тысяч рублей 11,3 миллиона семей более чем на 16,2 миллиона детей в возрасте от 3 до 16 лет. Сейчас общая сумма перечисленных средств превышает 162 миллиарда рублей", — сообщил министр труда и социальной защиты Антон Котяков, слова которого приводит пресс-служба ведомства.
В Минтруде напомнили, что заявления рассматриваются в течение пяти рабочих дней, средства перечисляют за три рабочих дня. Выплата назначается на каждого ребенка указанного возраста, не зависит от материального положения семьи, не облагается налогом и не учитывается при назначении других мер социальной поддержки.
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