В Чечне более 20 человек пострадали во время урагана и дождя

"Двадцать три человека получили травмы и ушибы, из них трое были госпитализированы в состоянии средней тяжести, погибших нет. Частично повреждены кровли 33 объектов, в том числе частные и многоквартирные дома, школы, объекты торговли, здание сельской администрации и другие", - отметили в ведомстве.