В Чечне более 20 человек пострадали во время урагана и дождя

ГРОЗНЫЙ, 4 июн – РИА Новости. Травмы и ушибы получили 23 человека в Чечне в результате сильного ветра и дождя, погибших нет, экстренные службы ликвидируют последствия стихии, сообщила в четверг пресс-служба регионального управления МЧС.
Ранее в среду глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил предварительно о 11 пострадавших.
"Двадцать три человека получили травмы и ушибы, из них трое были госпитализированы в состоянии средней тяжести, погибших нет. Частично повреждены кровли 33 объектов, в том числе частные и многоквартирные дома, школы, объекты торговли, здание сельской администрации и другие", - отметили в ведомстве.
"По состоянию на 18:00 (мск) полностью восстановлено 26 объектов, работы на оставшихся 7 объектах продолжаются", - подчеркнули в пресс-службе управления.
Вечером 3 июня на Чечню обрушился сильный ураганный ветер, сопровождавшийся ливнем и градом. Ураган повалил деревья, рекламные щиты, сорвал кровли домов, повредил линии электропередач и газопроводы. Был создан оперативный штаб по ликвидации последствий стихии, который возглавил глава республики Рамзан Кадыров.