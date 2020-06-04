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2020-06-04T19:20
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В Чечне более 20 человек пострадали во время урагана и дождя
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РИА Новости

В Чечне более 20 человек пострадали во время урагана и дождя

19:20 04.06.2020
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкФельдшер станции скорой медицинской помощи
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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ГРОЗНЫЙ, 4 июн – РИА Новости. Травмы и ушибы получили 23 человека в Чечне в результате сильного ветра и дождя, погибших нет, экстренные службы ликвидируют последствия стихии, сообщила в четверг пресс-служба регионального управления МЧС.
Ранее в среду глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил предварительно о 11 пострадавших.
"Двадцать три человека получили травмы и ушибы, из них трое были госпитализированы в состоянии средней тяжести, погибших нет. Частично повреждены кровли 33 объектов, в том числе частные и многоквартирные дома, школы, объекты торговли, здание сельской администрации и другие", - отметили в ведомстве.
Также произошли многочисленные обрывы линий электропередач локального характера в городах Грозный, Аргун, Курчалоевском, Гудермесском, Грозненском районах. Все лечебные учреждения оборудованы резервными источниками питания, ни одно из них не было обесточено.
"По состоянию на 18:00 (мск) полностью восстановлено 26 объектов, работы на оставшихся 7 объектах продолжаются", - подчеркнули в пресс-службе управления.
Вечером 3 июня на Чечню обрушился сильный ураганный ветер, сопровождавшийся ливнем и градом. Ураган повалил деревья, рекламные щиты, сорвал кровли домов, повредил линии электропередач и газопроводы. Был создан оперативный штаб по ликвидации последствий стихии, который возглавил глава республики Рамзан Кадыров.
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МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Рамзан КадыровГрозныйАргунПроисшествия
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