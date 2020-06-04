Суд в Москве частично удовлетворил иск МВД о надзоре за Карауловой

Отец Варвары Карауловой: все произошедшее с Варей – это театр абсурда Москвичка Варвара Караулова, осужденная в 2016 году за попытку примкнуть к ИГ*, освобождена условно-досрочно по решению суда. Ее отец Павел Караулов рассказал в интервью радио Sputnik о факторах, послуживших "спусковым крючком" в этой истории.