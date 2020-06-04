Суд в Москве частично удовлетворил иск МВД о надзоре за Карауловой

МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Кунцевский суд Москвы в четверг частично удовлетворил иск МВД об административном надзоре за бывшей студенткой МГУ Варварой Карауловой, осужденной за попытку вступить в террористическую группировку "Исламское государство"*, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Марина Макушкина.
В исковых требованиях МВД просило установить за Карауловой, позднее сменившей имя и ставшей Александрой Ивановой, административный надзор до 2029 года, а именно отмечаться два раза в месяц в районном отделе МВД и не покидать место проживания с 22.00 до 6.00.
"Суд удовлетворил иск МВД частично, установил административный надзор в отношении Ивановой Александры Павловны на срок 8 лет 10 месяцев 23 дня", - сказала Макушина.
Ранее адвокат Карауловой Сергей Бадамшин сообщил РИА Новости, что об иске он узнал после звонка инспектора полиции. По его словам, у Карауловой сейчас все хорошо, она работает, учится и собирается выйти замуж. В суде ее интересы вместе с Бадамшиным представлял ее жених адвокат Олег Елисеев.
30 апреля 2019, 12:55Сказано в эфиреОтец Варвары Карауловой: все произошедшее с Варей – это театр абсурдаМосквичка Варвара Караулова, осужденная в 2016 году за попытку примкнуть к ИГ*, освобождена условно-досрочно по решению суда. Ее отец Павел Караулов рассказал в интервью радио Sputnik о факторах, послуживших "спусковым крючком" в этой истории.
Административный надзор устанавливается за лицами, освобожденными из мест лишения свободы, для профилактики совершения новых преступлений и правонарушений. В зависимости от ситуации суд может запретить посещать массовые мероприятия, покидать регион проживания или место жительства в определенное время суток, обязать регулярно отмечаться в надзорных органах.
Суд в 2016 году приговорил Караулову к 4,5 годам в колонии, в 2019 году ее отпустили условно-досрочно.
*Террористическая организация, запрещенная в России.