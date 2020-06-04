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2020-06-04T19:11
https://ria.ru/20200604/1572484926.html
Суд в Москве частично удовлетворил иск МВД о надзоре за Карауловой
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РИА Новости

Суд в Москве частично удовлетворил иск МВД о надзоре за Карауловой

19:11 04.06.2020
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© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкВарвара Караулова во время пресс-конференции в МИА "Россия сегодня"
Варвара Караулова во время пресс-конференции в МИА Россия сегодня
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Кунцевский суд Москвы в четверг частично удовлетворил иск МВД об административном надзоре за бывшей студенткой МГУ Варварой Карауловой, осужденной за попытку вступить в террористическую группировку "Исламское государство"*, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Марина Макушкина.
В исковых требованиях МВД просило установить за Карауловой, позднее сменившей имя и ставшей Александрой Ивановой, административный надзор до 2029 года, а именно отмечаться два раза в месяц в районном отделе МВД и не покидать место проживания с 22.00 до 6.00.
"Суд удовлетворил иск МВД частично, установил административный надзор в отношении Ивановой Александры Павловны на срок 8 лет 10 месяцев 23 дня", - сказала Макушина.
Ранее адвокат Карауловой Сергей Бадамшин сообщил РИА Новости, что об иске он узнал после звонка инспектора полиции. По его словам, у Карауловой сейчас все хорошо, она работает, учится и собирается выйти замуж. В суде ее интересы вместе с Бадамшиным представлял ее жених адвокат Олег Елисеев.
Павел Караулов на пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня в Москве
30 апреля 2019, 12:55Сказано в эфире
Отец Варвары Карауловой: все произошедшее с Варей – это театр абсурдаМосквичка Варвара Караулова, осужденная в 2016 году за попытку примкнуть к ИГ*, освобождена условно-досрочно по решению суда. Ее отец Павел Караулов рассказал в интервью радио Sputnik о факторах, послуживших "спусковым крючком" в этой истории.
Административный надзор устанавливается за лицами, освобожденными из мест лишения свободы, для профилактики совершения новых преступлений и правонарушений. В зависимости от ситуации суд может запретить посещать массовые мероприятия, покидать регион проживания или место жительства в определенное время суток, обязать регулярно отмечаться в надзорных органах.
Суд в 2016 году приговорил Караулову к 4,5 годам в колонии, в 2019 году ее отпустили условно-досрочно.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
83733125
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Варвара КарауловаСергей БадамшинМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)Происшествия
Популярные комментарии
...папа, адвокат, жених....А что она сама языка лишилась? Почему за этой взрослой дееспособной девицей папа до сих пор бегает и нос ей вытирает?
4 июня, 20:18
raduga-1c Колегов
720005
Будут у вас свои дети.поймёте.
4 июня, 21:50
ПППрохожий Пролетающий
500016
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