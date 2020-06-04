Мурашко рассказал о плановой вакцинации в условиях пандемии

МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Россия продолжает плановую вакцинацию в условиях пандемии коронавируса, заявил министр здравоохранения РФ Россия продолжает плановую вакцинацию в условиях пандемии коронавируса, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на Глобальном саммите по разработке вакцин от коронавируса.

Министр подчеркнул, что пандемия COVID-19 повлияла на реализацию существующих программ вакцинации, и ряд развивающихся стран уже столкнулись с ростом случаев заболеваемости, которые можно предотвратить вакцинацией.

"Российская Федерация в нынешних условиях поддерживает высокий уровень плановой вакцинации, обеспечивая, как и раньше, вакцинацию 96% новорожденных и детей", - сказал Мурашко.

Министр напомнил, что Россия поддерживает страны, испытывающие трудности с вакцинацией населения, как с финансовой, так и методологической точки зрения. Кроме того, Россия развивает сотрудничество с ключевыми международных организациями по вопросам вакцинации, отметил он.

"Уверены, что при лидирующей роли ВОЗ , работа GAVI (Глобальный альянс по вакцинам и иммунизации - прим.ред.) внесет значительный вклад в достижение целей устойчивого развития", - заключил он.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 6,2 миллиона случаев заражения, почти 380 тысяч человек скончались.