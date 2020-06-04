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Распространение нового коронавируса
2020-06-04T19:44
https://ria.ru/20200604/1572484826.html
Мурашко рассказал о плановой вакцинации в условиях пандемии
https://cdn21.img.ria.ru/images/154874/16/1548741675_0:37:2736:1576_1036x0_80_0_0_97a8a820670110565e740d654b10affd.jpg
РИА Новости

Мурашко рассказал о плановой вакцинации в условиях пандемии

19:10 04.06.2020 (обновлено: 19:44 04.06.2020)
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкПрививка
Прививка
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Россия продолжает плановую вакцинацию в условиях пандемии коронавируса, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на Глобальном саммите по разработке вакцин от коронавируса.
Министр подчеркнул, что пандемия COVID-19 повлияла на реализацию существующих программ вакцинации, и ряд развивающихся стран уже столкнулись с ростом случаев заболеваемости, которые можно предотвратить вакцинацией.
"Российская Федерация в нынешних условиях поддерживает высокий уровень плановой вакцинации, обеспечивая, как и раньше, вакцинацию 96% новорожденных и детей", - сказал Мурашко.
Министр напомнил, что Россия поддерживает страны, испытывающие трудности с вакцинацией населения, как с финансовой, так и методологической точки зрения. Кроме того, Россия развивает сотрудничество с ключевыми международных организациями по вопросам вакцинации, отметил он.
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"Уверены, что при лидирующей роли ВОЗ, работа GAVI (Глобальный альянс по вакцинам и иммунизации - прим.ред.) внесет значительный вклад в достижение целей устойчивого развития", - заключил он.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 6,2 миллиона случаев заражения, почти 380 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыМихаил МурашкоМинистерство здравоохранения РФ (Минздрав России)Общество
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