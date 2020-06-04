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2020-06-04T19:09
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Суд продлил арест замначальника Генштаба Арсланова
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РИА Новости

Суд продлил арест замначальника Генштаба Арсланова

19:09 04.06.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкХалил Арсланов
Халил Арсланов
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Халил Арсланов. Архивное фото
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. В четверг 235-й гарнизонный военный суд Москвы продлил на три месяца арест замначальника Генштаба ВС РФ генерал-полковника Халила Арсланова по делу о хищениях на 6,7 миллиарда рублей, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Мария Жильцова.
"Суд удовлетворил ходатайство следствия и продлил до 6 сентября меру пресечения в виде заключения под стражу", - сказала собеседница агентства.
В начале февраля 235-й гарнизонный военный суд отправил Арсланова в СИЗО до 7 апреля. СК РФ считает, что Арсланов, начальник Главного управления связи ВС РФ, похитил 6,7 миллиарда рублей при поставках в армию портативных радиостанций.
Сам Арсланов в суде назвал суть обвинений надуманной, отметив, что радиостанция поставляется лишь для нужд Минобороны, поэтому ее рыночной стоимости, на которую ссылается обвинение, просто не существует.
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В прошлом году Арсланов рассказывал телеканалу "Звезда", что в рамках гособоронзаказа в армию поставляются портативные радиостанции Р-187-П1 ("Азарт-П1"), которые являются "радиосредством принципиально нового поколения" и "по своим основным характеристикам не уступают аналогичным радиостанциям ведущих стран мира".
Изначально, как следует из материалов суда, речь шла о трех контрактах с "Воентелекомом" на поставку запчастей и обслуживание техники на 640 миллионов рублей, а затем фабула расширилась.
Также по уголовному делу проходят бывший глава "Воентелекома" Александр Давыдов, его заместитель Олег Савицкий, советник Дмитрий Семилетов и представители Минобороны: начальник управления заказов по совершенствованию технической основы системы управления ВС РФ Павел Кутахов и начальник первого управления Главного управления связи ВС РФ Александр Оглоблин. Оглоблин - генерал-майор, звание Кутахова не уточняется, но в биографии на сайте Минобороны он запечатлен с погонами полковника.
В рамках уголовного дела суд арестовал недвижимость и земельные участки Арсланова и его детей в Подмосковье, а также московскую квартиру сына. Стоимость активов не уточняется. Подведомственная Минобороны компания "Воентелеком" еще несколько лет назад оказалась в центре скандала из-за уголовного дела о хищениях, но тогда речь шла о других эпизодах.
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Дело генерала АрслановаХалил АрслановВооруженные силы РФВоентелекомСледственный комитет России (СК РФ)Александр ДавыдовМоскваМосковская область (Подмосковье)Происшествия
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