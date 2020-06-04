Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-06-04T19:57
https://ria.ru/20200604/1572484606.html
Названы три способа поднять давление без лекарств
https://cdn23.img.ria.ru/images/99151/90/991519025_0:0:2872:1616_1036x0_80_0_0_e8676b93de5607bcacbda8fde53c34b8.jpg
РИА Новости

Названы три способа поднять давление без лекарств

19:07 04.06.2020 (обновлено: 19:57 04.06.2020)
8718
© Fotolia / Andrei TsalkoИзмерение артериального давления
Измерение артериального давления
© Fotolia / Andrei Tsalko
МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Врач и телеведущий Сергей Агапкин в эфире передачи "О самом главном" на телеканале "Россия 1" рассказал, как можно поднять давление без использования медикаментов.
Он отметил, что проблема гипотоников заключается в слабом тонусе сосудистой стенки, который не позволяет поддерживать давление.
Главврач ГКБ им. Жадкевича Александр Мясников
2 июня, 14:54
Мясников рассказал, как бороться со скачками давления
Чтобы справиться с этим, он посоветовал увеличить количество потребляемой воды в полтора раза, например, пить ее за 30 минут до приема пищи.
Повысить давление также можно с помощью одной или двух чашек кофе и соленых продуктов в первой половине дня.
"Эта комбинация приведет к тому, что соль будет задерживать жидкость и, соответственно, увеличивать давление, а кофеин — стимулировать тонус кровеносных сосудов", — отметил Агапкин.
Кроме того, нормализовать давление может использование кистевого эспандера. Делать упражнения необходимо в течение десяти секунд на каждую руку по пять-десять заходов.
"Через короткий промежуток времени ваше давление поднимется до таких значений, как у космонавта. <…> Вы будете чувствовать себя очень бодро", — сказал врач.
Мороженое
20 мая, 08:00ЗОЖ
Кардиолог назвала пять самых опасных для сердца продуктов
70675715
Обсудить 2
ЗдоровьеЗдоровье - ОбществоДавлениеОбщество
Рекомендуем
Лариса Владимировна Сазонова
Певица Лариса Сазонова умерла от коронавируса
Здание посольства Российской Федерации в Киеве
Россия может ответить на решение Киева по аренде земельных участков
Мэр Москвы Сергей Собянин
Строгие ограничения в Москве снимут к 1 июля
Девушка до и после избавления от наркотической зависимости
Девушка бросила наркотики и преобразилась до неузнаваемости
Cтрингер Ruptly Набиль Хассан аль-Каити
В Йемене убили стрингера Ruptly
Изъятие денег во время обыска на даче матери белорусского блогера Тихановского
На даче матери белорусского блогера Тихановского нашли 900 тысяч долларов
Дипломат, заведующий кафедрой международных отношений и дипломатии Московского гуманитарного университета Николай Платошкин
СК возбудил уголовное дело против Николая Платошкина
Рабочий на участке строительства газопровода Северный поток-2 в Ленинградской области
В России оценили шансы достроить "Северный поток — 2" после новых санкций
Полиция
Начальника одного из отделов Минпромторга задержали по делу о взятке
Магазин одежды
Российские студенты придумали способ воровать одежду из бутиков
Оползень в Норвегии. Скриншот
Оползень унес в море жилой поселок
Главврач ГКБ им. Жадкевича Александр Мясников
Мясников рассказал, как бороться со скачками давления
Жителям Перми и Казани предъявлено обвинение в реабилитации нацизма. Кадры СК
Еще двум фигурантам дела о реабилитации нацизма предъявлены обвинения
Сотрудник лаборатории
Иммунолог назвал условие для вакцинации от коронавируса
Журналист, теле- и радиоведущий Владимир Соловьев
Соловьев и Шафран объяснили уход ведущей из программы "Полный контакт"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:54Застрявшие в Уругвае россияне вернутся на родину рейсом из Буэнос-Айреса
01:51В посольство России в Буэнос-Айресе поступило сообщение о минировании
01:40Врач предупредил об опасности отекших век
01:40Дела трех обвиняемых в убийстве афроамериканца в США передали в суд
01:16Российские музыканты написали более тысячи песен про коронавирус
01:04Обломки взорвавшегося бака "Фрегата" разлетелись на тысячи километров
01:00AstraZeneca вдвое увеличила мощности по производству вакцины от COVID-19
00:54Мексиканская армия изъяла десять тонн наркотиков у границы с США
00:50Солист "Иванушек" рассказал о романе с Жанной Фриске
00:50Кадыров опроверг слухи о заболевании вице-премьера Чечни
00:42Часть военных остаются в районе Вашингтона
00:40Эксперт назвал возможную причину убийства стрингера Ruptly в Йемене
00:25Помпео прокомментировал новые требования NASDAQ к компаниям
00:19Разлив топлива в Норильске засняли из космоса
00:16США выделили ряду стран $180 миллионов на приобретение аппаратов ИВЛ
00:14Эксперты рассказали, как коронавирус повлиял на сбережения россиян
00:09Мечети Духовного управления мусульман в Москве 5 июня будут закрыты
00:09В РВИО объяснили, почему Франции дали оккупировать Германию в 1945 году
00:05В Москве за сутки умерли 57 пациентов с коронавирусом
23:46Facebook по ошибке пометил пост RT Deutsch о больнице в Уфе как фейк
Лента новостейМолния