Строгие ограничения в Москве снимут к 1 июля

"Такой график уже можно составить на июнь месяц до 1 июля, то есть поэтапно до июля максимум ограничений, которые существуют сегодня в городе, можно будет снять", — добавил он.

По словам мэра, снятие ограничений будет зависеть от ситуации в городе и темпов распространения коронавируса.

"Судя по тому, как ответственно москвичи подходят ко всем этим мероприятиям, требованиям, по тому, как ведется работа на предприятиях и торговли, и услуг, и промышленных, я думаю, что мы выдержим этот график и будем шаг за шагом снимать все ограничения и возвращаться к нормальной жизни", — сказал Собянин.

Он также выразил уверенность в том, что голосование по поправкам в Конституцию не повлияет на эпидемиологическую ситуацию, на участках будет соблюдаться социальная дистанция, примут и другие меры.

Режим самоизоляции из-за коронавируса в столице ввели в конце марта. Закрылись кафе, рестораны, торговые центры, запретили прогулки в парках.

На фоне улучшения эпидемиологической ситуации ограничения стали снимать. Так, в середине мая заработали промышленные предприятия и стройки, затем — часть МФЦ, открылись магазины. Москвичам разрешили гулять.

С начала пандемии в городе выявили 189 214 случаев заражения новым коронавирусом, почти 95 тысяч человек уже поправились, 2749 скончались.