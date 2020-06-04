Строгие ограничения в Москве снимут к 1 июля

МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. График снятия ограничений из-за коронавируса в Москве будет готов к 8 июня, сообщил в эфире "России 24" мэр столицы Сергей Собянин.
"Такой график уже можно составить на июнь месяц до 1 июля, то есть поэтапно до июля максимум ограничений, которые существуют сегодня в городе, можно будет снять", — добавил он.
По словам мэра, снятие ограничений будет зависеть от ситуации в городе и темпов распространения коронавируса.
"Судя по тому, как ответственно москвичи подходят ко всем этим мероприятиям, требованиям, по тому, как ведется работа на предприятиях и торговли, и услуг, и промышленных, я думаю, что мы выдержим этот график и будем шаг за шагом снимать все ограничения и возвращаться к нормальной жизни", — сказал Собянин.
Он также выразил уверенность в том, что голосование по поправкам в Конституцию не повлияет на эпидемиологическую ситуацию, на участках будет соблюдаться социальная дистанция, примут и другие меры.
Режим самоизоляции из-за коронавируса в столице ввели в конце марта. Закрылись кафе, рестораны, торговые центры, запретили прогулки в парках.
На фоне улучшения эпидемиологической ситуации ограничения стали снимать. Так, в середине мая заработали промышленные предприятия и стройки, затем — часть МФЦ, открылись магазины. Москвичам разрешили гулять.
С начала пандемии в городе выявили 189 214 случаев заражения новым коронавирусом, почти 95 тысяч человек уже поправились, 2749 скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.