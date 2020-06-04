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Распространение нового коронавируса
2020-06-05T00:52
https://ria.ru/20200604/1572484560.html
Строгие ограничения в Москве снимут к 1 июля
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/14/1571733677_0:104:3097:1846_1036x0_80_0_0_2a5d625f7f28d08b4bf98525b7c1ece3.jpg
РИА Новости

Строгие ограничения в Москве снимут к 1 июля

19:06 04.06.2020 (обновлено: 00:52 05.06.2020)
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкМэр Москвы Сергей Собянин
Мэр Москвы Сергей Собянин
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. График снятия ограничений из-за коронавируса в Москве будет готов к 8 июня, сообщил в эфире "России 24" мэр столицы Сергей Собянин.
"Такой график уже можно составить на июнь месяц до 1 июля, то есть поэтапно до июля максимум ограничений, которые существуют сегодня в городе, можно будет снять", — добавил он.
По словам мэра, снятие ограничений будет зависеть от ситуации в городе и темпов распространения коронавируса.
"Судя по тому, как ответственно москвичи подходят ко всем этим мероприятиям, требованиям, по тому, как ведется работа на предприятиях и торговли, и услуг, и промышленных, я думаю, что мы выдержим этот график и будем шаг за шагом снимать все ограничения и возвращаться к нормальной жизни", — сказал Собянин.
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Он также выразил уверенность в том, что голосование по поправкам в Конституцию не повлияет на эпидемиологическую ситуацию, на участках будет соблюдаться социальная дистанция, примут и другие меры.
Режим самоизоляции из-за коронавируса в столице ввели в конце марта. Закрылись кафе, рестораны, торговые центры, запретили прогулки в парках.
На фоне улучшения эпидемиологической ситуации ограничения стали снимать. Так, в середине мая заработали промышленные предприятия и стройки, затем — часть МФЦ, открылись магазины. Москвичам разрешили гулять.
С начала пандемии в городе выявили 189 214 случаев заражения новым коронавирусом, почти 95 тысяч человек уже поправились, 2749 скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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