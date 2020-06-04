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Распространение нового коронавируса
2020-06-04T20:37
https://ria.ru/20200604/1572484230.html
Собянин призвал шаг за шагом возвращать работу туротрасли и ресторанов
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/0d/1571394123_0:306:3097:2048_1036x0_80_0_0_e6cc79b52b017788e8331eec76c265dd.jpg
РИА Новости

Собянин призвал шаг за шагом возвращать работу туротрасли и ресторанов

19:00 04.06.2020 (обновлено: 20:37 04.06.2020)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкКафе на трубной улице в Москве во время режима самоизоляции жителей
Кафе на трубной улице в Москве во время режима самоизоляции жителей
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Шаг за шагом надо возвращать работу туротрасли и ресторанов, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.
"Санитарные ограничения, ограничения по самосохранению людей, они будут оставаться, мне кажется, не один месяц точно. Но вернуться к нормальной полноценной жизни, включая работу ресторанов, кафе, гостиниц, всего туристического бизнеса, фитнес-центров, свадеб и так далее, все это надо шаг за шагом возвращать", — отметил мэр в эфире "России 24".
Пандемия коронавируса охватила почти весь мир. Им заразились почти 6,4 миллиона человек, из которых около 384 тысяч умерли.
В России количество зараженных превысило 441 тысячу, из них более 204 тысяч вылечились, 5384 пациента скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Сергей СобянинМоскваОбщество
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