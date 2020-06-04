Собянин призвал шаг за шагом возвращать работу туротрасли и ресторанов

МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Шаг за шагом надо возвращать работу туротрасли и ресторанов, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.
"Санитарные ограничения, ограничения по самосохранению людей, они будут оставаться, мне кажется, не один месяц точно. Но вернуться к нормальной полноценной жизни, включая работу ресторанов, кафе, гостиниц, всего туристического бизнеса, фитнес-центров, свадеб и так далее, все это надо шаг за шагом возвращать", — отметил мэр в эфире "России 24".
Пандемия коронавируса охватила почти весь мир. Им заразились почти 6,4 миллиона человек, из которых около 384 тысяч умерли.
В России количество зараженных превысило 441 тысячу, из них более 204 тысяч вылечились, 5384 пациента скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.