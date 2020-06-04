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Краснодарский край
2020-06-04T19:00
https://ria.ru/20200604/1572484148.html
На Кубани построят новый свиноводческий селекционно-генетический центр
https://cdn24.img.ria.ru/images/154872/43/1548724346_0:195:2697:1712_1036x0_80_0_0_f43b9482e3618a317ce5d914582422d9.jpg
РИА Новости

На Кубани построят новый свиноводческий селекционно-генетический центр

18:58 04.06.2020 (обновлено: 19:00 04.06.2020)
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© Michael ProbstСвиньи в стойле. Германия
Свиньи в стойле. Германия
© Michael Probst
КРАСНОДАР, 4 июн - РИА Новости. Завершается строительство первой очереди свиноводческого селекционно-генетического центра в Ейском районе Краснодарского края, договор о строительстве которого был подписан на инвестфоруме в Сочи в 2016 году, первых животных доставят из Канады уже в июле, сообщает администрация региона.
"В Ейском районе реализуется инвестпроект в сфере АПК стоимостью 1,4 миллиарда рублей. На Российском инвестиционном форуме в Сочи в 2016 году был подписан договор о строительстве свиноводческого селекционно-генетического центра. Сейчас завершается строительство первой очереди комплекса", - говорится в сообщении.
Уточняется, что проект направлен на импортозамещение селекционно-генетического материала. Создание центра позволит краю развивать собственный селекционный материал на основе ведущих пород, пояснили в администрации.
"Животноводческий центр будет производить чистопородный племенной молодняк свиней пород йоркшир, ландрас и крупная белая. Производственная мощность комплекса составит 1650 свиноматок маточного стада и почти 40 тыс. голов свиней в год. Планируется, что первых животных доставят из Канады уже в июле с ветеринарными документами, подтверждающими их безопасность", - уточнили власти.
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Отмечается, что центр полностью автономный, с собственной скважиной и системой водоочистки, соблюдена система безопасности. "Он находится в поселке Степном, в удалении от других ферм. Здесь созданы две карантинные зоны. Первая удалена от комплекса на 50 километров. Вновь прибывшие на работу вахтовым методом сотрудники будут проходить там карантин в течение трех дней под наблюдением медиков", - пояснили в ведомстве.
После карантина в течение двух недель работники будут проживать в Ейске, доставлять персонал на работу в поселок будет автобус. Отмечается, что на ферме создано 100 рабочих мест.
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Краснодарский крайЕйский районЕйскКраснодарский крайЭкономика
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