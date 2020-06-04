На Кубани построят новый свиноводческий селекционно-генетический центр

"В Ейском районе реализуется инвестпроект в сфере АПК стоимостью 1,4 миллиарда рублей. На Российском инвестиционном форуме в Сочи в 2016 году был подписан договор о строительстве свиноводческого селекционно-генетического центра. Сейчас завершается строительство первой очереди комплекса", - говорится в сообщении.

"Животноводческий центр будет производить чистопородный племенной молодняк свиней пород йоркшир, ландрас и крупная белая. Производственная мощность комплекса составит 1650 свиноматок маточного стада и почти 40 тыс. голов свиней в год. Планируется, что первых животных доставят из Канады уже в июле с ветеринарными документами, подтверждающими их безопасность", - уточнили власти.

Отмечается, что центр полностью автономный, с собственной скважиной и системой водоочистки, соблюдена система безопасности. "Он находится в поселке Степном, в удалении от других ферм. Здесь созданы две карантинные зоны. Первая удалена от комплекса на 50 километров. Вновь прибывшие на работу вахтовым методом сотрудники будут проходить там карантин в течение трех дней под наблюдением медиков", - пояснили в ведомстве.