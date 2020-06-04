Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-06-04T18:55
https://ria.ru/20200604/1572483721.html
Открывать ЗАГСы для массовых свадебных церемоний рано, заявил Собянин
https://cdn25.img.ria.ru/images/7e4/2/2/1564161540_0:161:3071:1888_1036x0_80_0_0_d2da1a854ebdf7594b0d433b3b6ea2f0.jpg
РИА Новости

Открывать ЗАГСы для массовых свадебных церемоний рано, заявил Собянин

18:55 04.06.2020
168
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкСвадебный бум в "красивую" дату 02.02.2020
Свадебный бум в красивую дату 02.02.2020
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Открывать ЗАГСы для торжественной церемонии регистрации свадеб в Москве пока еще рановато, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
"Зайти в ЗАГС и зарегистрироваться можно сегодня и так, а вот проводить уже такую массовку, свадебное мероприятие пока еще рановато. Если мы разрешаем это, тогда мы разрешаем работу ресторанов, массовые мероприятия. Все-таки это для другого этапа. Чтобы ваша свадьба не превратилась в горе для людей, которые заразились коронавирусом и тяжело начали болеть", - сказал Собянин в эфире "Россия 24".
Мэр Москвы Сергей Собянин
Вчера, 18:49Распространение нового коронавируса
Собянин заявил, что говорить об открытии фестивалей еще рано
420036
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыСергей СобянинМоскваОбщество
Рекомендуем
Мэр Москвы Сергей Собянин
Собянин заявил, что говорить об открытии фестивалей еще рано
Мэр Москвы Сергей Собянин
Собянин отметил необходимость начинать жить полноценно
Кафе на трубной улице в Москве во время режима самоизоляции жителей
Собянин призвал шаг за шагом возвращать работу туротрасли и ресторанов
Медицинский работник в стационаре для больных с коронавирусной инфекцией
В Москве больных COVID-19 будут принимать в стационарах
Мэр Москвы Сергей Собянин
Строгие ограничения в Москве снимут к 1 июля
Мэр Москвы Сергей Собянин
Голосование не повлияет на эпидемиологическую ситуацию, заявил Собянин
Прохожие гуляют на территории ВДНХ в Москве
Собянин рассказал о загруженности парков после разрешения прогулок
Прививка
Мурашко рассказал о плановой вакцинации в условиях пандемии
Красная площадь в Москве
Собянин заявил, что парад Победы в Москве пройдет достойно
Прохожие на территории международного делового центра Москва-Сити
В Москве открыли 55% торговых предприятий
Лариса Владимировна Сазонова
Певица Лариса Сазонова умерла от коронавируса
Исследования на наличие новой коронавирусной инфекции
Названы подмосковные районы с наибольшим числом заболевших COVID-19
Интернет-голосование на выборах в Мосгордуму
ЦИК: проголосовать онлайн смогут не более десяти миллионов избирателей
Посетители парка отдыхают на берегу водоема в парке Терлецкая дубрава в Москве
Места для пикников в парках Москвы работать пока не будут
Официальный интернет-портал государственных услуг
Москвичи с аккаунтом на госуслугах смогут голосовать по поправкам онлайн
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:54Застрявшие в Уругвае россияне вернутся на родину рейсом из Буэнос-Айреса
01:51В посольство России в Буэнос-Айресе поступило сообщение о минировании
01:40Врач предупредил об опасности отекших век
01:40Дела трех обвиняемых в убийстве афроамериканца в США передали в суд
01:16Российские музыканты написали более тысячи песен про коронавирус
01:04Обломки взорвавшегося бака "Фрегата" разлетелись на тысячи километров
01:00AstraZeneca вдвое увеличила мощности по производству вакцины от COVID-19
00:54Мексиканская армия изъяла десять тонн наркотиков у границы с США
00:50Солист "Иванушек" рассказал о романе с Жанной Фриске
00:50Кадыров опроверг слухи о заболевании вице-премьера Чечни
00:42Часть военных остаются в районе Вашингтона
00:40Эксперт назвал возможную причину убийства стрингера Ruptly в Йемене
00:25Помпео прокомментировал новые требования NASDAQ к компаниям
00:19Разлив топлива в Норильске засняли из космоса
00:16США выделили ряду стран $180 миллионов на приобретение аппаратов ИВЛ
00:14Эксперты рассказали, как коронавирус повлиял на сбережения россиян
00:09Мечети Духовного управления мусульман в Москве 5 июня будут закрыты
00:09В РВИО объяснили, почему Франции дали оккупировать Германию в 1945 году
00:05В Москве за сутки умерли 57 пациентов с коронавирусом
23:46Facebook по ошибке пометил пост RT Deutsch о больнице в Уфе как фейк
Лента новостейМолния