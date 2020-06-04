Открывать ЗАГСы для массовых свадебных церемоний рано, заявил Собянин

МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Открывать ЗАГСы для торжественной церемонии регистрации свадеб в Москве пока еще рановато, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
"Зайти в ЗАГС и зарегистрироваться можно сегодня и так, а вот проводить уже такую массовку, свадебное мероприятие пока еще рановато. Если мы разрешаем это, тогда мы разрешаем работу ресторанов, массовые мероприятия. Все-таки это для другого этапа. Чтобы ваша свадьба не превратилась в горе для людей, которые заразились коронавирусом и тяжело начали болеть", - сказал Собянин в эфире "Россия 24".