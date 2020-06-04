120 тысяч жителей МО использовали онлайн-карту отключения горячей воды

Кран в ванной комнате во время сезонного отключения горячей воды

МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Больше 120 тысяч жителей Московской области уже применили интерактивную онлайн-карту отключений горячей воды. Об этом сообщил телеканал Больше 120 тысяч жителей Московской области уже применили интерактивную онлайн-карту отключений горячей воды. Об этом сообщил телеканал "360"

На сервис подписалось около тысячи человек. Карту открывают с телефонов, планшетов и компьютеров. Иногда ресурс фиксирует по 100 посещений в минуту. Для быстрой загрузки разработчики выделили дополнительные мощности.

На интерактивную карту нанесены все многоквартирные дома – их свыше 53 тысяч. Найти свое здание можно по адресу. Планируется, что в дальнейшем на карте отобразят отключения и по другим видам ресурсов.

Карта заработала 26 мая. С ее помощью можно узнать графики плановых временных отключений горячей воды во всех домах региона. Приостановка в подаче воды начнется 1 июля и завершится не позднее 31 августа. Сроки отключения не превысят двух недель.

За это время мастера наладят оборудование, заменят неисправные элементы в котельных, рассказал министр энергетики Александр Самарин.

"Это позволяет избежать нарушений, которые смогут повлечь за собой отключения тепла и горячего водоснабжения в зимний период", – отметил он.

Онлайн-карту создали в министерстве энергетики по поручению губернатора.

Подробную информацию о графиках отключений также размещают на сайтах администраций округов и управляющих компаний.