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Новости Подмосковья
2020-06-04T18:53
https://ria.ru/20200604/1572483499.html
120 тысяч жителей МО использовали онлайн-карту отключения горячей воды
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/04/1572483178_0:35:1500:879_1036x0_80_0_0_138d8184d32832ec9a1bb2a644f32843.jpg
РИА Новости

120 тысяч жителей МО использовали онлайн-карту отключения горячей воды

18:53 04.06.2020
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© РИА Новости / Евгений ОдиноковКран в ванной комнате во время сезонного отключения горячей воды
Кран в ванной комнате во время сезонного отключения горячей воды
© РИА Новости / Евгений Одиноков
МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Больше 120 тысяч жителей Московской области уже применили интерактивную онлайн-карту отключений горячей воды. Об этом сообщил телеканал "360".
На сервис подписалось около тысячи человек. Карту открывают с телефонов, планшетов и компьютеров. Иногда ресурс фиксирует по 100 посещений в минуту. Для быстрой загрузки разработчики выделили дополнительные мощности.
На интерактивную карту нанесены все многоквартирные дома – их свыше 53 тысяч. Найти свое здание можно по адресу. Планируется, что в дальнейшем на карте отобразят отключения и по другим видам ресурсов.
Карта заработала 26 мая. С ее помощью можно узнать графики плановых временных отключений горячей воды во всех домах региона. Приостановка в подаче воды начнется 1 июля и завершится не позднее 31 августа. Сроки отключения не превысят двух недель.
За это время мастера наладят оборудование, заменят неисправные элементы в котельных, рассказал министр энергетики Александр Самарин.
"Это позволяет избежать нарушений, которые смогут повлечь за собой отключения тепла и горячего водоснабжения в зимний период", – отметил он.
Онлайн-карту создали в министерстве энергетики по поручению губернатора.
Подробную информацию о графиках отключений также размещают на сайтах администраций округов и управляющих компаний.
О технологических нарушениях необходимо сообщать в Единую дежурную диспетчерскую службу, свою управляющую компанию или администрацию.
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Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
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