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Распространение нового коронавируса
2020-06-04T19:08
https://ria.ru/20200604/1572483181.html
Собянин заявил, что говорить об открытии фестивалей еще рано
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РИА Новости

Собянин заявил, что говорить об открытии фестивалей еще рано

18:49 04.06.2020 (обновлено: 19:08 04.06.2020)
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© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкМэр Москвы Сергей Собянин
Мэр Москвы Сергей Собянин
© РИА Новости / Александр Астафьев
Перейти в фотобанк
Мэр Москвы Сергей Собянин. Архивное фото
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что говорить об открытии фестивалей еще рано, но уже на этой неделе открываются ярмарки выходного дня.
"Насчет фестивалей говорить пока рано, это большие массовые мероприятия, а вот ярмарки выходного дня должны в эту пятницу-субботу открыться", - сообщил Собянин в интервью телеканалу "Россия 24".
Мэр отметил, что откроется большое количество ярмарок, которые расположены почти во всех районах Москвы.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаНовости культурыКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыСергей СобянинМосква
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