МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что говорить об открытии фестивалей еще рано, но уже на этой неделе открываются ярмарки выходного дня.
"Насчет фестивалей говорить пока рано, это большие массовые мероприятия, а вот ярмарки выходного дня должны в эту пятницу-субботу открыться", - сообщил Собянин в интервью телеканалу "Россия 24".
Мэр отметил, что откроется большое количество ярмарок, которые расположены почти во всех районах Москвы.
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