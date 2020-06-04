Голосование не повлияет на эпидемиологическую ситуацию, заявил Собянин

МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Голосование по поправкам в Конституцию России никак не повлияет на эпидемиологическую ситуацию, выразил уверенность мэр Москвы Сергей Собянин.
"Чтобы обеспечить социальную дистанцию на участках, чтобы не было ситуаций, при которых бы возникла возможность заражения коронавирусом, создан целый ряд опций, как можно это сделать... Я уверен, что это никак не повлияет на эпидемиологическую ситуацию и не ухудшит ее. Мы сделаем все, чтобы это было с одной стороны комфортно для горожан, с другой стороны - безопасно", - сообщил Собянин в интервью телеканалу "Россия 24".
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.