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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
2020-06-04T18:47
https://ria.ru/20200604/1572482996.html
Голосование не повлияет на эпидемиологическую ситуацию, заявил Собянин
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/09/1569829871_101:411:3010:2047_1036x0_80_0_0_7e0dd624d06b68eceff3247177fe8a57.jpg
РИА Новости

Голосование не повлияет на эпидемиологическую ситуацию, заявил Собянин

18:47 04.06.2020
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© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкМэр Москвы Сергей Собянин
Мэр Москвы Сергей Собянин
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
Мэр Москвы Сергей Собянин. Архивное фото
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Голосование по поправкам в Конституцию России никак не повлияет на эпидемиологическую ситуацию, выразил уверенность мэр Москвы Сергей Собянин.
"Чтобы обеспечить социальную дистанцию на участках, чтобы не было ситуаций, при которых бы возникла возможность заражения коронавирусом, создан целый ряд опций, как можно это сделать... Я уверен, что это никак не повлияет на эпидемиологическую ситуацию и не ухудшит ее. Мы сделаем все, чтобы это было с одной стороны комфортно для горожан, с другой стороны - безопасно", - сообщил Собянин в интервью телеканалу "Россия 24".
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Агитационный стенд за общероссийское голосование по поправкам в Конституции в Москве
Вчера, 17:21Голосование по поправкам в Конституцию
Электронное голосование по поправкам в Конституцию продлится шесть дней
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