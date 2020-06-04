Падение акций "Норникеля" – спекуляция, считают аналитики

МОСКВА, 4 июн - РИА Новости, Елена Лыкова. Биржевой рынок, возможно, слишком негативно оценил значение последствий разлива топлива на ТЭЦ-3 в Биржевой рынок, возможно, слишком негативно оценил значение последствий разлива топлива на ТЭЦ-3 в Норильске для акций ГМК "Норильский никель", что характерно для бумаг компаний при экологических авариях. Спекулянты начнут скупать акции "Норникеля" , как только почувствуют нормализацию обстановки, считают опрошенные РИА Новости аналитики.

К 18.07 мск акции "Норникеля" падают на 7,98% - до 20 082 рубля и уже опускались на 9,6% - до 19 738 рубля.

Один из резервуаров хранения дизтоплива на ТЭЦ-3 Норильска 29 мая получил повреждения, произошла утечка около 21 тысячи тонн топлива. На территории Красноярского края введен режим ЧС федерального уровня. Президент РФ Владимир Путин поручил силовикам проверить работу местных чиновников, так как в МЧС сообщили о запоздавшем поступлении информации о ЧП в ведомство. Как поясняли в "Норникеле", основная причина аварии – потепление в условиях вечной мерзлоты, которое привело в движение опоры под топливными цистернами.

Зона бедствия находится рядом с Норильском, но местные жители и близлежащие поселения не пострадали. Также удалось предотвратить попадание топлива в Карское море через озеро Пясино.

"Акции "Норникеля" могут быстро вернуться к предыдущим уровням, когда ситуация в целом на рынке стабилизируется. При техногенных катастрофах любые акции падают в коротких промежутках, затем, как правило, возвращаются на уровни, которые предшествовали событиям", - прокомментировал ситуацию аналитик ГК "Финам" Сергей Дроздов

Спекулянты ждут удобных уровней

"По нашему мнению, падение бумаг является классической спекуляцией. Операция по ликвидации аварии не скажется на финансовом положении компании. Возможные отставки и увольнения на ключевом менеджменте не отразятся. Мы закладываем возвращение акций "Норникеля" к 21 450 рублям на горизонте следующей недели. От текущих значений прирост котировок составит от 6%", - считает аналитик "Фридом Финанс" Валерий Емельянов.

"Тема защиты окружающей среды сейчас играет очень важную роль в политической повестке. ... А это значит, что тема будет муссироваться в СМИ долго, "Норникель" будут обвинять и пытаться присудить ему штрафы", - говорит главный аналитик "Алор Брокер" Алексей Антонов.

Он полагает, что падение бумаг компании может продолжиться до 15-16 тысяч рублей за акцию. "На этих уровнях бумаги будут подбирать те, кто верит в большие будущие дивиденды и в успешную очистку территории от разлившегося дизтоплива, что может занять до полугода", - указывает он.

Потенциально у "Норникеля" есть возможность доказать, что он не виноват в разливе, что объект проходил все необходимые проверки и что происшествие носит случайный характер, также полагает аналитик.

Пока снижение в акциях "Норникеля" можно назвать коррекцией от исторических высот, также считает аналитик по товарным рынкам "Открытие Брокер" Оксана Лукичева.

По ее оценке, 19 тысяч рублей за акцию является сильным уровнем поддержки. Она считает, что уровень устоит в случае, если последствия аварии будут быстро ликвидированы, а компания отделается штрафом. Если же последствия аварии будут более серьезными, то просадка может быть до 15-16 тысяч рублей.

"С точки зрения бизнеса компания "Норникель" – очень хорошая и дорогая, поэтому пока инвесторы пристально следят за снижением цен, чтобы в случае разворота успеть войти по выгодным уровням. В этом есть риск, но как только станет понятна тяжесть ситуации, рынок может действовать очень быстро (либо резкая продажа, либо будет не менее резкое движение вверх)", - говорит она.

Аварии

"Рудник Таймырский – один из самых глубоких рудников Евразии и крупнейший актив компании, разработка его сложна. В октябре 2019 года была авария на этом руднике из-за выброса метана. Тогда акции "Норникеля" просели от 16,7 тысячи рублей до 15,8 тысячи рублей, но примерно через три недели рост акций возобновился", - напоминает Лукичева из "Открытие Брокер".

"Возможно, не вполне корректно сравнивать эту аварию с текущей, но в принципе можно сделать выводы о динамике цен на акции", - говорит аналитик.

Также можно вспомнить аварию компании BP с разливом нефти в Мексиканском заливе как очень масштабную аварию, отмечает она. Тем не менее, после многомиллиардных штрафов, компания BP все еще жива и работает, добавляет финансовый эксперт.