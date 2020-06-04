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Распространение нового коронавируса
2020-06-04T18:44
https://ria.ru/20200604/1572482644.html
В Греции за двое суток выявили 15 заболевших COVID-19
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/0b/1569910793_0:97:3144:1866_1036x0_80_0_0_326dbb1c2522277d31de18977b1da3d2.jpg
РИА Новости

В Греции за двое суток выявили 15 заболевших COVID-19

18:44 04.06.2020
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© РИА Новости / Костис НтантамисСотрудник коммунальной службы в Афинах
Сотрудник коммунальной службы в Афинах
© РИА Новости / Костис Нтантамис
АФИНЫ, 4 июн - РИА Новости. В Греции за двое суток один человек скончался от COVID-19, выявлены 15 новых случаев заражения коронавирусом, сообщила Национальная организация общественного здравоохранения в четверг.
Предыдущие данные были опубликованы 2 июня.
"По сравнению с предыдущими опубликованными данными 2 июня, лабораторно подтверждены 15 новых случаев заболевания. Общее количество случаев составило 2952", - говорится в сообщении.
Зафиксирована одна смерть от COVID-19, всего умерли 180 человек. В отделениях интенсивной терапии остаются интубированными 9 человек, сообщила организация.
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Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 6,2 миллиона случаев заражения, почти 380 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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