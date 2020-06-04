В Греции за двое суток выявили 15 заболевших COVID-19

АФИНЫ, 4 июн - РИА Новости. В Греции за двое суток один человек скончался от COVID-19, выявлены 15 новых случаев заражения коронавирусом, сообщила Национальная организация общественного здравоохранения в четверг.
Предыдущие данные были опубликованы 2 июня.
"По сравнению с предыдущими опубликованными данными 2 июня, лабораторно подтверждены 15 новых случаев заболевания. Общее количество случаев составило 2952", - говорится в сообщении.
Зафиксирована одна смерть от COVID-19, всего умерли 180 человек. В отделениях интенсивной терапии остаются интубированными 9 человек, сообщила организация.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 6,2 миллиона случаев заражения, почти 380 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.