В Греции за двое суток выявили 15 заболевших COVID-19

"По сравнению с предыдущими опубликованными данными 2 июня, лабораторно подтверждены 15 новых случаев заболевания. Общее количество случаев составило 2952", - говорится в сообщении.

Зафиксирована одна смерть от COVID-19, всего умерли 180 человек. В отделениях интенсивной терапии остаются интубированными 9 человек, сообщила организация.