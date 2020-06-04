В Коми рассказали о новых случаях коронавируса

С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн – РИА Новости. Новые случаи коронавирусной инфекции в Коми возникают за счет распространения Новые случаи коронавирусной инфекции в Коми возникают за счет распространения COVID-19 Воркуте , сообщил врио главы республики Владимир Уйба

"В республике лабораторно подтверждено 1455 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, за минувшие сутки мы добавили 29 человек, при этом 28 – это вахтовые работники и работники шахты… В Воркуте… у нас, к сожалению, основной очаг, откуда мы получаем новые случаи", - сказал он в ежедневном видеообращении к жителям Коми в четверг.

Уйба добавил, что накануне в Воркуту доставлены медоборудование, а также дополнительные средства индивидуальной защиты для медиков. "Обратным рейсом (борта санавиации – ред.) мы забрали 10 пациентов, которых надо будет лечить в республиканской больнице в Сыктывкаре", - уточнил он.

Согласно сообщению республиканского минздрава, в Городскую больницу скорой медицинской помощи в Воркуте поступили три аппарата ИВЛ, еще столько же аппаратов в ближайшее время поступят в Воркутинскую инфекционную больницу. Также Воркутинская поликлиника, родильный дом, инфекционная больница и больница скорой медицинской помощи дополнительно получили 500 одноразовых костюмов, 22 тысячи медицинских масок, а также медицинские шапочки, перчатки, бахилы и антисептики.

По данным администрации Воркуты, в городе наблюдается "негативная тенденция по распространению коронавирусной инфекции", отмечается на официальной странице городских властей в соцсети "ВКонтакте". Так, по состоянию на 1 июня в инфекционной больнице находились около 140 пациентов.

"Пациенты с подтвержденным диагнозом в большинстве своем трудоспособное население, работающие в совершенно разных сферах жизнедеятельности города. При этом в последние дни в больницу стали поступать граждане старшей возрастной категории из так называемых семейных очагов", - информирует администрация Воркуты.

По данным республиканского управления Роспотребнадзора , Коми сейчас занимает 60-е место среди российских регионов по количеству новых подтвержденных случаев коронавируса.