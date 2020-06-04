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Распространение нового коронавируса
2020-06-04T18:41
https://ria.ru/20200604/1572482235.html
В Коми рассказали о новых случаях коронавируса
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568137654_0:92:3072:1820_1036x0_80_0_0_e0b591d406f653032941f891e3a756dc.jpg
РИА Новости

В Коми рассказали о новых случаях коронавируса

18:41 04.06.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинские работники в защитных костюмах в машине скорой помощи
Медицинские работники в защитных костюмах в машине скорой помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Медицинские работники в защитных костюмах в машине скорой помощи. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн – РИА Новости. Новые случаи коронавирусной инфекции в Коми возникают за счет распространения COVID-19 в Воркуте, сообщил врио главы республики Владимир Уйба.
"В республике лабораторно подтверждено 1455 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, за минувшие сутки мы добавили 29 человек, при этом 28 – это вахтовые работники и работники шахты… В Воркуте… у нас, к сожалению, основной очаг, откуда мы получаем новые случаи", - сказал он в ежедневном видеообращении к жителям Коми в четверг.
Уйба добавил, что накануне в Воркуту доставлены медоборудование, а также дополнительные средства индивидуальной защиты для медиков. "Обратным рейсом (борта санавиации – ред.) мы забрали 10 пациентов, которых надо будет лечить в республиканской больнице в Сыктывкаре", - уточнил он.
Согласно сообщению республиканского минздрава, в Городскую больницу скорой медицинской помощи в Воркуте поступили три аппарата ИВЛ, еще столько же аппаратов в ближайшее время поступят в Воркутинскую инфекционную больницу. Также Воркутинская поликлиника, родильный дом, инфекционная больница и больница скорой медицинской помощи дополнительно получили 500 одноразовых костюмов, 22 тысячи медицинских масок, а также медицинские шапочки, перчатки, бахилы и антисептики.
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По данным администрации Воркуты, в городе наблюдается "негативная тенденция по распространению коронавирусной инфекции", отмечается на официальной странице городских властей в соцсети "ВКонтакте". Так, по состоянию на 1 июня в инфекционной больнице находились около 140 пациентов.
"Пациенты с подтвержденным диагнозом в большинстве своем трудоспособное население, работающие в совершенно разных сферах жизнедеятельности города. При этом в последние дни в больницу стали поступать граждане старшей возрастной категории из так называемых семейных очагов", - информирует администрация Воркуты.
По данным республиканского управления Роспотребнадзора, Коми сейчас занимает 60-е место среди российских регионов по количеству новых подтвержденных случаев коронавируса.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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