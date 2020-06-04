Алексей Кортнев песней ответил РИА Новости на вопрос о графике прогулок

МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Алексей Кортнев рассказал, что думает о режиме временных ограничений из-за коронавируса, и ответил на вопросы корреспондентов РИА Новости премьерой новой песни – "График на фиг в самоизоляции".

Думаю, из самоизоляции надо выходить как из оздоровительного голодания или диеты – медленно и осторожно. Не стоит бежать в парки, в центр города, ломиться на улицы и к торговым центрам. И прошу, соблюдайте масочный режим, потому что, если сейчас все кинутся обниматься, целоваться и дышать общим воздухом, то мы можем получить вторую волну коронавируса, и это будет чудовищно обидно и очень опасно!", – поделился музыкант и автор песен.

Однако коронавирус не остановил творческий процесс: группа записала довольно много песен, которые можно посмотреть на канале в YouTube . Премьера одной из них посвящена новым правилам прогулок в Москве.

"И надо бы выйти к ним в черном плаще! // Перчатках и маске, как Бэтмен ваще! // Но график, у меня есть график. // Прогулки не по графику – нафик, нафик", – рекомендует Алексей Кортнев (авторская стилистика сохранена – Прим. ред.).

Период самоизоляции у артиста заканчивается практически незаметно: он говорит, что в его жизни вряд ли что-то серьезно изменится в ближайшее время, так как работы у музыкантов и актеров сейчас нет. Он надеется, что осенью возобновятся концерты и спектакли.

Мы себе поставили за правило два раза в неделю выходить с песнями в эфир и держались этой тенденции всю самоизоляцию, ни разу не изменив ей", – отметил лидер "Несчастного случая".

В конце мая группа запустила новый проект – "Сейчастушки": они о том, что происходит с нами в настоящий момент. Материал для песен могут присылать и поклонники. У "Сейчастушек" появился даже канал в Telegram.

В отличие от многих звезд, исполнитель не жалуется на положение финансовых дел, лишь констатирует факт и продолжает жить и творить – сочиняет и записывает песни с коллективом.

"Это все позволяет держать себя в форме, не расслабляться, но, к сожалению, никак не монетизируется", – сказал музыкант.

Алексей Кортнев самоизолировался с семьей на даче, где занимается спортом и гуляет по участку, по ближайшим лесам и полям, поскольку плотность населения в этих местах очень низка.

Рад, что парки в Москве открыли, а у нас тут свои буераки-реки-раки. По ним и гуляем", – отметил исполнитель.