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2020-06-04T19:06
https://ria.ru/20200604/1572482186.html
Алексей Кортнев песней ответил РИА Новости на вопрос о графике прогулок
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РИА Новости

Алексей Кортнев песней ответил РИА Новости на вопрос о графике прогулок

18:58 04.06.2020 (обновлено: 19:06 04.06.2020)
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МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Алексей Кортнев рассказал, что думает о режиме временных ограничений из-за коронавируса, и ответил на вопросы корреспондентов РИА Новости премьерой новой песни – "График на фиг в самоизоляции".

Думаю, из самоизоляции надо выходить как из оздоровительного голодания или диеты – медленно и осторожно. Не стоит бежать в парки, в центр города, ломиться на улицы и к торговым центрам. И прошу, соблюдайте масочный режим, потому что, если сейчас все кинутся обниматься, целоваться и дышать общим воздухом, то мы можем получить вторую волну коронавируса, и это будет чудовищно обидно и очень опасно!", – поделился музыкант и автор песен.

Однако коронавирус не остановил творческий процесс: группа записала довольно много песен, которые можно посмотреть на канале в YouTube. Премьера одной из них посвящена новым правилам прогулок в Москве.
"И надо бы выйти к ним в черном плаще! // Перчатках и маске, как Бэтмен ваще! // Но график, у меня есть график. // Прогулки не по графику – нафик, нафик", – рекомендует Алексей Кортнев (авторская стилистика сохранена – Прим. ред.).
Период самоизоляции у артиста заканчивается практически незаметно: он говорит, что в его жизни вряд ли что-то серьезно изменится в ближайшее время, так как работы у музыкантов и актеров сейчас нет. Он надеется, что осенью возобновятся концерты и спектакли.

Мы себе поставили за правило два раза в неделю выходить с песнями в эфир и держались этой тенденции всю самоизоляцию, ни разу не изменив ей", – отметил лидер "Несчастного случая".

В конце мая группа запустила новый проект – "Сейчастушки": они о том, что происходит с нами в настоящий момент. Материал для песен могут присылать и поклонники. У "Сейчастушек" появился даже канал в Telegram.
В отличие от многих звезд, исполнитель не жалуется на положение финансовых дел, лишь констатирует факт и продолжает жить и творить – сочиняет и записывает песни с коллективом.
"Это все позволяет держать себя в форме, не расслабляться, но, к сожалению, никак не монетизируется", – сказал музыкант.
Алексей Кортнев самоизолировался с семьей на даче, где занимается спортом и гуляет по участку, по ближайшим лесам и полям, поскольку плотность населения в этих местах очень низка.

Рад, что парки в Москве открыли, а у нас тут свои буераки-реки-раки. По ним и гуляем", – отметил исполнитель.

Он подчеркнул, что привык доверять близким, поэтому постепенно готов встречаться только с теми, кто следит за здоровьем и соблюдает все меры безопасности в условиях угрозы распространения инфекции. При записи же некоторых совместных концертов в текущем режиме все микрофоны обрабатывались антисептиками, соблюдалась дистанция и прочие "противоковидные" условия.
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МузыкаНесчастный случайАлексей КортневМоскваОбщество
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