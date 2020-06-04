Расширение МТУ даст 3,5 млрд рублей налогов ежегодно, заявил Чибис

МУРМАНСК, 4 июн – РИА Новости. Проекты, которые сегодня прорабатываются инвесторами в связи с расширением мощности железной дороги и освоением западного берега Кольского залива, дадут 3,5 миллиарда рублей дополнительных налогов в бюджет Проекты, которые сегодня прорабатываются инвесторами в связи с расширением мощности железной дороги и освоением западного берега Кольского залива, дадут 3,5 миллиарда рублей дополнительных налогов в бюджет Мурманской области ежегодно, сообщила пресс-служба правительства региона со ссылкой на губернатора Андрея Чибиса.

"В первую очередь речь идет о росте налога на имущество. Прогноз составлен с учетом льгот, предоставляемых резидентам территории опережающего развития (ТОР)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что сегодня объем инвестиций в строительство объектов инфраструктуры мурманского транспортного узла (МТУ) уже составляет более 45 миллиардов рублей, проект создает около 2 тысяч новых рабочих мест на пике строительства. Помимо инвестиционных планов по строительству портовых терминалов, которые изначально были заложены в проекте, в последние полгода регион получил ещё пять заявок от инвесторов на реализацию проектов на участках, примыкающих к глубоководной акватории Кольского залива.

"После создания ТОР "Столица Арктики" интерес инвесторов возрос, на сегодняшний день в работе уже семь проектов, связанных с МТУ, – это 240 миллиардов (рублей) инвестиций и 16 тысяч рабочих мест", - пояснили в правительстве.

Как отметил губернатор, радикальное увеличение мощности МТУ – это объективная необходимость. Дополнительный спрос на логистику через Мурманскую область создали поставленные президентом России задачи по ускорению всех проектов, связанных с перевозками по Севморпути.

"Мы говорим про высокотехнологичные и совершенно новые проекты: это создание современных экологичных терминалов мирового уровня, а также реализация проектов, обеспечивающих стратегические задачи по освоению Арктического шельфа. Уже сегодня снабжение всей разведки и добычи на шельфе Арктики ведётся с разрозненных площадок в Мурманске , а в связи с созданием ТОР и развитием Мурманского транспортного узла нефтегазовые компании готовы строить единую комплексную базу обеспечения шельфовых проектов мирового уровня", – подчеркнул Чибис.

По словам главы региона, реальная перспектива перевалки грузов через Мурманский транспортный узел – до 100 миллионов тонн в год. При увеличении грузопотока необходимо будет дополнительно построить сортировочную станцию и расширить дальние подходы, что, по предварительным расчетам, потребует около 220 миллиардов рублей инвестиций. Вопрос строительства сортировочной станции уже проработан компанией РЖД – она может появиться в одном из поселков области, что, по словам Чибиса, даст населенном пункту новую жизнь, обеспечив порядка 1 тысячи новых рабочих мест.