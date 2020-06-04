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Парламентское Собрание Союза Беларуси и России
2020-06-04T18:37
https://ria.ru/20200604/1572482112.html
Новый премьер Белоруссии способен мобилизовать чиновников, заявил депутат
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РИА Новости

Новый премьер Белоруссии способен мобилизовать чиновников, заявил депутат

18:37 04.06.2020
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© РИА Новости / Виктор ТолочкоРоман Головченко
Роман Головченко
© РИА Новости / Виктор Толочко
МИНСК, 4 июн - РИА Новости. Новый премьер Белоруссии Роман Головченко благодаря опыту работы в Госкомвоенпроме способен мобилизовать чиновников во всей вертикали власти, считает замглавы комиссии по международным делам нижней палаты парламента республики Олег Гайдукевич.
В четверг президент Белоруссии Александр Лукашенко сменил состав правительства, назначив премьером Романа Головченко, который с 2018 года занимал должность председателя Госкомвоенпрома, а до этого работал в Совбезе, Гепрокуратуре, администрации президента, был дипломатом. Первым вице-премьером стал Николай Снопков, работавший послом в Китае и главой минэкономики. Назначены также ряд ключевых министров и руководителей ведомств, в том числе - министр финансов.
"Очевидно одно: пандемия коронавируса не остановила в мире ни конфликты, ни войны, ни геополитическое противостояние, ни экономические противоречия. Более того, она их усугубила. Что нужно президенту Беларуси в этих условиях? Мобилизация. Нужен человек, который способен работать в сложнейших условиях, принимать сложные решения и мобилизовать всю вертикаль не только в министерствах, но и по всем регионам. Как раз-таки биография нового премьер-министра говорит о том, что он может это сделать", - сказал Гайдукевич РИА Новости в четверг.
Снопкова он охарактеризовал как человека, который "идет в дополнение к премьер-министру, досконально знает экономику, может разложить экономические вопросы от и до".
"На мой взгляд, это очень неплохие назначения. Посмотрим, как они справятся", - заметил собеседник агентства.
По его мнению, в Минске понимают, что в нынешних непростых условиях нужно рассчитывать, в первую очередь, на собственные силы, и поэтому следует начинать концентрировать в стране внутренние ресурсы. С этим и связаны последние назначения в аппарат Совмина, считает Гайдукевич.
Роман Головченко
Вчера, 12:09
Биография Романа Головченко
"И еще один момент: я считаю, что (при новом правительстве – ред.) будет перезагрузка союзных отношений с Россией. Альтернативы тому, чтобы мы сели и договорились, решили наши спорные вопросы в рамках Союзного государства и Евразийского экономического союза, нет. Вместе мы все равно сильнее, чем поодиночке", - добавил собеседник агентства.
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Парламентское Собрание Союза Беларуси и РоссииОлег ГайдукевичАлександр ЛукашенкоМинскБелоруссияВ мире
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