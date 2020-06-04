Новый премьер Белоруссии способен мобилизовать чиновников, заявил депутат

"Очевидно одно: пандемия коронавируса не остановила в мире ни конфликты, ни войны, ни геополитическое противостояние, ни экономические противоречия. Более того, она их усугубила. Что нужно президенту Беларуси в этих условиях? Мобилизация. Нужен человек, который способен работать в сложнейших условиях, принимать сложные решения и мобилизовать всю вертикаль не только в министерствах, но и по всем регионам. Как раз-таки биография нового премьер-министра говорит о том, что он может это сделать", - сказал Гайдукевич РИА Новости в четверг.