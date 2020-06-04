Эксперт заявил об ущербе репутации полиции в мире из-за убийства Флойда

"Первое, что приходит на ум, это, конечно, избыточное применение силы полицией к этому афроамериканцу, после гибели которого и начались все эти беспорядки в штатах. В мире существует такое понятие "police-фобия". Оно крайне вредит имиджу полиции во всех странах - когда стражи порядка применяют неоправданное насилие и жестокость", - сказал Жданов.

По его словам, случай с Флойдом стал детонатором, который "взорвал Америку". При этом Жданов подчеркнул, что вина во вспыхнувших беспорядках лежит целиком на полиции. Кроме того, эксперт возмущен, что сначала полиция и власти США пытались выдвинуть в качестве причины смерти хронические заболевания американца, а не "удушение".

"На полицию, а иногда и на армию возложена сейчас задача сохранения государственности, сохранения правопорядка в Штатах, защиты мирных граждан от беснующейся толпы. Здесь я больше на стороне полиции. Многие граждане в условиях пандемии, в стрессе от гибели близких от коронавируса вышли на улицы и выплеснули свои эмоции. Но вместе с ними вышли и деструктивные элементы, которые занимаются криминалом. В этих условиях полиции нужно действовать предельно корректно и внимательно, чтобы не пострадали невиновные", - уточнил Жданов.